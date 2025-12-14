logo pulso
Servicios médicos ganan a inflación

Los precios suben más rápido que el indicador financiero

Por El Universal

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Servicios médicos ganan a inflación

Ciudad de México.- Los servicios médicos se encarecieron 4.3% en noviembre, mientras la inflación general fue de 3.8%, señalan registros del Inegi.

El precio de estos servicios lleva 13 meses consecutivos subiendo más rápido que la inflación.

Destaca el incremento de 5.3% en la hospitalización general, seguido del aumento de 5.1% en la atención médica durante el parto y el alza de 5% en la consulta médica general, de acuerdo con el monitoreo que el Inegi lleva a cabo en las 55 principales ciudades del país.

La asociación civil Soy Paciente indicó la necesidad de fortalecer la transparencia en los servicios de salud mediante la correcta aplicación y actualización de los protocolos médicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Estos documentos técnicos estandarizan procedimientos, reducen riesgos y garantizan que cada paciente reciba atención segura, ética y con calidad verificable, los cuales contribuyen a tener claridad sobre los precios de los servicios médicos.

A través del webinar Protocolos médicos y derechos del paciente, organizado por Soy Paciente, especialistas en calidad hospitalaria y arbitraje médico coincidieron en señalar que los protocolos son la base de un sistema de salud transparente, al brindar certeza tanto a pacientes como a prestadores de servicios.

Este problema se suma a la falta de medicamentos y recursos humanos, así como el deterioro de instalaciones y otras carencias tanto en el sector público como en el privado.

"La visión de un gestor de calidad es clara, entre mejor controlados tengamos los procesos mediante protocolos y procedimientos, más cerca estamos de garantizar una atención segura", destacó Moraima Cano, gerente de Calidad en Sanatorio Palmore.

