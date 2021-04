SFP inhabilita a farmacéuticas por proporcionar información falsa

La SFP inhabilitó por tres años e impuso multas de más de 2 millón 716 mil pesos a las empresas Phoenix Farmacéutica SA de CV e Intercontinental de Medicamentos SA de CV, respectivamente, por proporcionar información falsa y actuar con dolo en una licitación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

A partir de una serie de recorridos y visitas de inspección que la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, realizó en febrero del año pasado, se presentaron denuncias por parte del personal del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez" por irregularidades en la prestación del servicio de farmacia de dicho instituto.

La Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Función Pública determinó que, en la licitación, Phoenix Farmacéutica, S.A. de C.V. e Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V., que participaron de manera conjunta, falsearon información al momento de concursar por el contrato.

Esto al señalar que la totalidad de su plantilla de personal estaba afiliada al IMSS, lo cual no era cierto. Con ello violentaron la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Así se determinó que las empresas actuaron con dolo, pues tenían conocimiento de que no contaban con el personal suficiente para poder cumplir con el contrato y, además, presentaron cinco facturas para cobrar por el servicio que no prestaron durante más de cuatro meses, y por el que cobraron más de 15 millones de pesos.

Por ello, la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Función Pública resolvió sancionarlas con inhabilitación por 36 meses y multa resarcitoria por 1 millón 358 mil 820 pesos a cada una.

La Secretaría de la Función Pública también realiza las investigaciones correspondientes para determinar posibles faltas cometidas por personas servidoras públicas.