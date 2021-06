SFP sanciona e inhabilita a 8 empresas contratistas del sector salud

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes que en las últimas tres semanas inhabilitó y sancionó a ocho empresas contratistas de servicios de salud por incumplir contratos y falsear información en procesos de licitación.

En un comunicado, la dependencia federal detalló que en su conjunto, las sanciones económicas superan los 6.6 millones de pesos.

La Función Pública detalló que en las últimas tres semanas se ha sancionado a Dacega Corporation, S.A. de C.V.; Droguería y Farmacia El Globo, S.A. de C.V.; Innovaciones Hospitalarias de México, S.A. de C.V.; Licamax, S.A. de C.V.; Sterigen, S.A. de C.V.; Biogarmed, S.A. de C.V.; Cima V, S.A. de C.V., y Diagnostics Group Clínico Médico Distribución, S.A.S. de C.V., por incumplir contratos y falsear información en procesos de licitación.

Detalló que en el caso de Droguería y Farmacia El Globo, S.A. de C.V., el Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS aplicó dos sanciones a la empresa, por falsear documentos en dos contratos con esa institución.

En uno de ellos que contemplaba muestras físicas de la prueba rápida de VIH para embarazadas, se determinó que dichas muestras no cumplían con el registro sanitario ni con las reglas de origen, pues la empresa señaló que eran procedentes de Japón, por lo que la sancionó con inhabilitación por tres años y multa de 1 millón 450 mil 800 pesos.

Respecto al otro contrato, el OIC en el IMSS determinó que la empresa afectó la salud de los derechohabientes al no cumplir con la entrega de medicina magistral y alérgenos en 2018, al negar que fue sancionada por la Cofepris, por lo que la sancionó con inhabilitación por dos años y multa por 905 mil 880 pesos, que en conjunto con la otra sanción suman 2 millones 365 mil 680 pesos.

Por otra parte, señaló la SFP, el OIC en el ISSSTE sancionó a la empresa Cima V, S.A. de C.V. con inhabilitación por 30 meses y multa de 1 millón 95 mil 600 pesos, al determinar que presentó documentación falsa que afectó la adquisición de vestuario y uniformes para personal médico y administrativo de diversas unidades de la institución.

Por su parte, Innovaciones Hospitalarias de México, S.A. de C.V. fue objeto de una multa de 936 mil 76 pesos y una inhabilitación de dos años por parte del OIC en el IMSS, por entregar información falsa al señalar que cumplía con sus obligaciones fiscales, lo que afectó el servicio de diagnóstico y tratamiento en medicina nuclear para el Hospital General Regional No. 72.

Además, el OIC en el IMSS también impuso a la empresa Dacega Corporation S.A. de C.V. sanción de inhabilitación de dos años y una multa de 905 mil 696 pesos. El OIC en el IMSS determinó que la empresa falseó documentos sanitarios en el proceso de adjudicación directa para proveer de equipo médico a hospitales de dicho instituto.

En cuanto a Sterigen S.A. de C.V., la sanción aplicada por el OIC en el IMSS consiste en una multa de 946 mil 288 pesos e inhabilitación por dos años, al determinar que ofertó material de curación originario de China, cuando no hay Tratado de Libre Comercio con ese país.

A su vez, Diagnostics Group Clínico Médico Distribución, S.A.S. de C.V. fue sancionada por el OIC en la Secretaría de la Defensa Nacional con multa de 127 mil 323 pesos e inhabilitación por tres meses, por no firmar el contrato que le fue adjudicado para entregar material de curación e incumplir con el mismo, lo que dejó una pérdida de 61 mil 747 pesos.

La empresa Biogarmed S.A. de C.V. fue sancionada con una multa de 124 mil 930 pesos, pues el OIC en el IMSS determinó que al participar en una licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio en electrónica, en el que se le adjudicaron equipos médicos para tratamientos oftálmicos para la Delegación Norte del IMSS, no presentó al corriente sus obligaciones fiscales.

Por último, Licamax S.A. de C.V. fue sancionada con una inhabilitación de tres meses y una multa de 120 mil 900 pesos, por no cumplir con la entrega de batas y filipinas contratadas por la Delegación Norte del IMSS, con lo que se determinó que afectó el trabajo del personal médico.

Por estas sanciones, Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, aseguró que no se puede jugar con la salud del pueblo, "ni anteponer al interés público el interés privado, por más legítimo que éste sea".