SFP urge a que centros financieros cumplan con transparencia

Al exhortar a la flexibilización del secreto bancario, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), llamó a ejercer presión para que los centros financieros internacionales cumplan con las normas de transparencia en el combate al "lavado" del dinero y a la corrupción.

Al participar de manera virtual en el lanzamiento mundial del Informe sobre Rendición de Cuentas, Transparencia e Integridad Financiera Internacional (FACTI, por sus siglas en inglés) para lograr la Agenda 2030, la secretaria acusó que las decisiones que se toman en el mercado hacen que las "instituciones democráticas" estén al servicio de intereses particulares, por lo que consideró que el sector privado debe de responder a normas de transparencia.

"El derecho protege el secreto bancario y estos mecanismos protegen al sector privado y evitan el control haciendo que no tengan que cumplir con su responsabilidad fiscal.

"Las decisiones por parte de los poderes del mercado hacen que las instituciones democráticas estén al servicio de intereses particulares, por lo que el sector privado tendría que responder a normas de transparencia.

"(...) Hay que apuntar a la responsabilidad concreta de los países más desarrollados, y ejercer presión para que los centros financieros cumplan con las normas de transparencia".

"Las economías más desarrolladas cuentan con recursos para luchar contra el terrorismo, pero la lucha contra la corrupción no recibe la misma prioridad, y a menudo hay muchas normas de secreto, por lo que hay mostrar a los ciudadanos de todo el mundo que los gobiernos son capaces de controlar los problemas de blanqueo de capitales y de evasión fiscal", dijo.

Aseguró que en la SFP se han hecho esfuerzos en apoyar la vigilancia fiscal y el control en las aduanas en todo el país, pues indicó que la política del gobierno mexicano está orientada a reducir el flujo de dinero ilícito y a combatir la corrupción en el comercio internacional, actividad económica que, señaló, actualmente representa cerca del 70% del Producto Interno Bruto (PIB).

"Estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción en todos los objetivos del gobierno y de la economía. Y hoy es más importante que nunca conseguir esos objetivos.

"No podemos seguir condenando a millones de personas a vivir en la pobreza, mientras que un puñado acumula la mayoría de la riqueza de todo el mundo. Al contrario, debemos trabajar todos juntos para lograr un mundo más próspero, igualitario para todos", agregó.