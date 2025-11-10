SHCP limita exenciones fiscales en el Mundial de Fútbol 2026

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Sin especificar las limitantes que decidió establecer, la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el gobierno de México acotó las disposiciones fiscales aplicables a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y sus subsidiarias en relación con la celebración del Mundial de Futbol 2026.

Incluye también a quienes participen en la organización y celebración de dicho evento deportivo, en donde México fungirá como una de las tres sedes junto con Estados Unidos y Canadá.

En una tarjeta informativa, destacó que aún falta que se den a conocer las reglas secundarias a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que será el encargado de expedir las disposiciones para dar cumplimiento a la Garantía Gubernamental.

Además, señaló que fue el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el que firmó el acuerdo fiscal en 2018 por una vigencia de 10 años, con el fin de que México fuera la sede mundialista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De tal manera que las facilidades en el entero de impuestos federales y locales forman parte de la Garantía Gubernamental fueron comprometidas en ese entonces, subrayó.

Ahora, según la SHCP, se han llevado a cabo diversas mesas de trabajo con la FIFA para acotar las disposiciones fiscales aplicables a quienes participen en la organización y celebración de dicho evento deportivo.

Pero no mencionó cuáles ni como se determinaron.

Recordó que en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2026 que aprobó el Congreso de la Unión en octubre, se contempla una medida para permitir que solamente los sujetos que participen en la organización y celebración de la Copa Mundial, mediante la expedición de una norma habilitante, puedan aplicar a las garantías acordadas para el cumplimiento de ciertas obligaciones formales de pago, traslado, retención, recaudación, conforme las disposiciones fiscales vigentes solo en 2026.