Sheinbaum recuerda el Fobaproa, tras reaparición de Zedillo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la reaparición del expresidente priista Ernesto Zedillo en las revistas Letras Libres y Nexos, en las que afirmó que la reforma judicial propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador "es una farsa, es un engaño al pueblo de México", además que declaró que la democracia ya murió en el país.

En su conferencia mañanera de este lunes 28 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó que como a la oposición de México y a "los dirigentes del PRIAN" "ya nadie les cree" y no se les hace caso, ahora andan buscando "nuevos voceros": "Y se van a buscar a Zedillo como vocero".

"Ahora la cantaleta que traen es que somos un gobierno autoritario, esa es la nueva cantaleta. Bueno, esa ya la traen desde hace rato, entonces letras Libres, Nexos traen 'autoritarismo', 'se acabó la democracia en México'", esa es su nueva narrativa.

"Como ya nadie les cree, entonces ahora ya andan buscando nuevos voceros. ¡Bueno, se van a buscar a Zedillo como vocero, expresidente de México!", expresó la Mandataria.

Señaló que en el gobierno del expresidente del PRI, de 1994 al 200, se presentaron masacres como la de Acteal y Aguas Blancas, además que se dio el Fobaproa como una acción de autoritarismo. Acusó también que en ese periodo se privatizaron los ferrocarriles y se creó una Suprema Corte de Justicia de la Nación "a modo", impuesta por él.

"¡Ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia! Lo bueno es que el pueblo de México está muy informado, muy informado. Entonces están diciendo que hay autoritarismo porque el pueblo va a elegir al poder Judicial. ¡O sea, imagínense la contradicción!", declaró la titular del Ejecutivo.

"Están buscando un vocero, imagínense Zedillo como vocero, además que no vive en México (...)", añadió.

Aseguró que hay mucha gente que se identifica con otro partido, pero reconocen a su gobierno.

Respecto a la próxima elección judicial, Ernesto Zedillo declaró en las publicaciones que "lo que han hecho López Obrador y sus cómplices en los últimos meses, en esta materia, es realmente el final de la democracia mexicana".

También, el exmandatario señaló que la aplanadora de Morena en el Senado de la República y la Cámara de Diputados es "gravísima" y está creando un "Estado Policial", ya que "decir que el Congreso puede decidir lo que le dé la gana y que el Poder Judicial no puede revisarlo es absolutamente escandaloso, grotesco, antidemocrático".