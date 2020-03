Sheinbaum acuerda con establecimientos cerrados que no haya despidos

Ante la contingencia por el Covid-19, en la Ciudad de México 3 mil 258 establecimientos tuvieron que cerrar hasta el próximo 19 de abril, entre ellos cines, teatros, gimnasios, bares, cantinas, billares, boliches, baños y vapores, sin embargo, el gobierno capitalino llegó a un acuerdo para que no haya despidos.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó se ha hablado con las cámaras y en la mayoría se acordó cubrir los salarios y ninguna persona será despedida.

"Estamos permanentemente hablando con ellos, estamos en coordinación con la Secretaría del Trabajo a nivel nacional para cualquiera que quiera generar un abuso. Y es precisamente para los micronegocios, los créditos que vamos a dar; y estamos en contacto con todos ellos para poder conocer cuál es el impacto", dijo.

Destacó que el Gobierno de la Ciudad buscará la estrategia idónea para apoyar a las microempresas, que son un sector importante, porque son las que más empleos generan y por ello se está coordinando con distintas cámaras y distintas empresas para que se pueda pasar esta situación.

"Hasta ahora está planteado el que no se asista a clases hasta cierta fecha, hasta ese momento planteamos esta necesidad para que disminuya la curva de contagios y ya iremos analizando todos los días, pero sí hay una orientación general, similar, igual a la del Gobierno de México de que a quien más se tiene que apoyar es al que más empleos genera y a quien más lo necesita", comentó.

La mandataria local explicó que se están analizando los impactos que tiene esta emergencia por la pandemia mundial y generando todas las condiciones para que disminuyan los contactos, sin necesidad de hacer un cierre total de la ciudad, pues habría más implicaciones económicas para las familias de la Ciudad de México.

Destacó que la capital cuenta con 230 millones para 15 mil personas beneficiarias del seguro de desempleo y se analizará si se requiere aumentar, no obstante, recordó que hay un compromiso de la gran mayoría de las empresas que hay en la ciudad de mantener el salario y el ingreso de los trabajadores.