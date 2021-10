Sheinbaum acusa fascismo y Claudio X. González

El debate sobre el llamado que hizo Claudio X. González Guajardo para crear una "lista negra" de personas que apoyaron el movimiento de izquierda en las pasadas elecciones creció este domingo con declaraciones y publicaciones tanto de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y de la exprimera dama y actual Diputada federal, Margarita Zavala.

Sheinbaum Pardo cuestionó en entrevista con medios la intención detrás de este llamado "¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo, ellos son los que hacían listas. ¿Para qué quiere hacer una lista?, esto es la derecha en nuestro país, los que quieren hacer listas. Nosotros lo que abrimos es el debate, pero no hacemos listas de absolutamente nadie, sino sencillamente hay crítica de parte de todos los que pertenecemos a la cuarta transformación, debate pero hay absoluto respeto a la democracia, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de manifestación, a la libertad en las elecciones. Entonces, este tuit de este personaje es fascista y de una vez digo que yo estoy en la lista de la cuarta transformación".

González Guajardo le respondió a través de su cuenta de Twitter cuestionando las críticas del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: "Sra., con respeto le recuerdo quien es el hombre de las listas. ¿Cuántas veces ha utilizado @lopezobrador_el púlpito presidencial para señalar, amenazar, denostar, calumniar...? Lo ha hecho con personas, OSC´s, empresas y hasta universidades públicas @UNAM_MX ¿Miento?".

La exprimera dama y ahora Diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, retomó las declaraciones de Sheinbaum y comentó "asómese a la Cámara de Diputados para que vea que, de lo que usted llamada 4T no conocen el debate ni la reflexión, ni tienen respeto a la libertad de expresión. Y para listas facistas, las que salen de periodistas en la mañanera".

LA RESPUESTA EN UN HILO

La Jefa de Gobierno respondió con un hilo a través de la misma red social en el que asegura que la actual gestión federal no mete periodistas a la cárcel, no paga campañas millonarias de difamación, no espía a sus adversarios ni excluye a las mujeres de sus tomas de decisiones y tampoco interviene para hacer fraude en las elecciones.

"Una cosa es hacer público un debate y otra muy diferente es hacer listas con amenazas implícitas, características del fascismo. En la 4T hay libertad de expresión. No se mete a periodistas a la cárcel. Hay libertad de manifestación y reunión", señaló Sheubaum en el primero de los tres tuits del hilo.

Claudio X. González Guajardo es dirigente moral del movimiento para retomar la Presidencia de México en 2024. Publicó el pasado 22 de octubre un tuit con el que provocó fuertes reacciones entre simpatizantes, pero también entre algunos periodistas e intelectuales del país. "Fascista" es, quizás, el más suave de los calificativos que le han lanzado.

El hilo con el que Claudia Sheinbaum respondió a la crítica de Claudio X. Foto: Captura de pantalla. "La llamada 4t [Cuarta Transformación], una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor", señaló en su publicación.

Días antes, el 20 de agosto, González Guajardo anunció el plan con el cuál sacará al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de Palacio Nacional: una gran coalición opositora que en 2024 compita contra el candidato del "oficialismo".

"En términos de votos absolutos, a nivel nacional, la oposición, es decir, la Coalición Va por México más Movimiento Ciudadano, tuvieron cerca de dos millones de votos más que Morena y sus aliados. Es decir, en voto total, el 6 de junio, la oposición venció al oficialismo". Con esta premisa el empresario insistió en la necesidad de conformar una gran coalición para 2024, en la que contempló a Movimiento Ciudadano, partido que no se ha aglutinado en la alianza del PRI, PAN y PRD, y que por el contrario ha trazado su propia ruta para la próxima contienda presidencial.