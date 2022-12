Sheinbaum afirma que su gobierno está abierto al diálogo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Ante las diversas inconformidades sobre el tema de obras en Xochimilco, las modificaciones al reglamento de tránsito para motociclistas, y las consultas del Programa de Ordenamiento Territorial, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que en la capital esté sucediendo algo en particular y que en todos estos temas se está abriendo mesas de diálogo.

"Es normal en esta ciudad, no hay nada particular, en este momento ustedes saben que esta es una ciudad muy participativa y cuando hay un tema en particular que tenga que ver con el Gobierno siempre se abren las mesas de diálogo, pero no es que esté ocurriendo algo en particular en este momento", comentó en conferencia de prensa.

No obstante, dijo que le parece muy mal que los alcaldes de oposición hayan ido mal informar a Xochimilco, "no es correcto, ya que como autoridades tenemos una responsabilidad por encima de cualquier motivación política y esa responsabilidad es siempre decir la verdad".

"Lo que no se puede es que siendo una autoridad todavía con mayor razón es ir mal informar a una alcaldía que es la que ni siquiera es la que se gobierna. No me parece que haya sido correcto".

Agregó: "Siempre vamos a estar con el diálogo y siempre vamos a salir a decir que nos parece muy mal que sé mal informe y se digan mentiras". Respecto al tema de Xochimilco y se van a reunir para tener mesas de diálogo, el secretario de Gobierno, Martí Batres mencionó que los inconformes de las obras de drenaje del pueblo de San Gregorio tendrán una asamblea para definir si se van a reunir con las autoridades.

"Les hemos planteado dos sedes posibles y el objetivo es escucharlos respecto a las alternativas que pudieran tener respecto al tema de las obras de drenaje", explicó.