Sheinbaum anuncia estrategia de seguridad para 61 municipios

, en Tapalpa, Jalisco, la presidentaconvocó a 61 municipios del país con mayorpara echar a andar unaque refuerce la seguridad en estas zonas a través de, educativos yorientadas a atender las causas que generan la violencia.El plan contempla la participación de autoridades federales, estatales y municipales, con acciones como construcción de preparatorias, creación de centros deportivos y culturales, mejora del alumbrado público,y proyectos de infraestructura urbana enfocados principalmente en jóvenes y en la reconstrucción del tejido social.De acuerdo con, director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), en laparticipany se destinarán recursos extraordinarios adicionales a programas ya existentes, los cuales serán evaluados hacia finales de 2026."Se busca no sólo disminuir los delitos, sino también lamediante la", explicó el funcionario.Destacan avances en materia de seguridadque participaron en el encuentro respaldaron lafederal y destacaron avances locales en materia de seguridad. El presidente municipal de General Escobedo,, señaló que su administración ha destinado cerca dea seguridad pública, con énfasis en fortalecer unaa la ciudadanía y no únicamente reactiva.Por su parte, el alcalde de Monterrey,, afirmó que en su municipio se ha logrado una reducción de 37% en la, incluidos homicidios, y adelantó que colaborarán con cualquier propuesta federal que contribuya a disminuir la violencia.Desde Acapulco, la alcaldesaaseguró que los niveles de violencia han disminuido de manera significativa gracias a la coordinación con autoridades federales y estatales, y subrayó que la seguridad debe abordarse desde múltiples factores, no sólo mediante acciones policiales.En tanto, el edil de Tijuana,, indicó que en ese municipio fronterizo la violencia ha bajado cerca de 40%, y explicó que la reunión permitió revisar el fortalecimiento y cumplimiento de lade seguridad.La presidenta municipal de Ecatepec de Morelos,, destacó que en los 15 municipios mexiquenses con mayores índices delictivos opera un esquema deencabezado por un general de la, en conjunto con autoridades estatales y comisarías locales.A la reunión también acudió, alcaldesa de, y viuda de, quién era edil del territorio, asesinado en noviembre del año pasado.