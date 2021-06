Sheinbaum asegura que no permitirá que corrupción vuelva a Álvaro Obregón

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no permitirá que la corrupción se apodere de nuevo de la alcaldía de Álvaro Obregón.

En la pasada elección del 6 de junio, Morena perdió la alcaldía frente a la Lía Limón, del bloque opositor del PAN, PRD y PRI.

"En Álvaro Obregón vamos a seguir haciendo inversiones, ahora hubo un resultado en la elección y vamos a ser institucionales, pero no vamos por ningún motivo abandonar en lo que creemos y eso es lo que le pido a ustedes, la cuarta transformación de la vida pública de México no puede ir para atrás, no podemos abandonar que los recursos se dirijan a la gente, no podemos abandonar el que ahora la corrupción se apodere de nuevo, el que ahora se convierta todo en privilegios en vez de derechos", dijo.

Durante la inauguración del PILARES "La Conchita", Sheinbaum comentó que seguirán los derechos todos los días y que eso se defiende desde la administración local.

"Vamos a estar muy cerca de ustedes; jamás, jamás vamos a abandonar a los habitantes de Álvaro Obregón, así que este PILARES es para ustedes".

Cabe recordar que la pasada alcaldesa Layda Sansores dejó la administración para ir por la gubernatura de Campeche, la cual ganó el pasado 6 de junio.

"Aquí gobernamos para todos, para los ricos y las clases medias, pero como dice el licenciado López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres", señaló la mandataria local.