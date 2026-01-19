logo pulso
Guía para identificar modelos accesibles y eficientes en tecnología móvil

Guía para identificar modelos accesibles y eficientes en tecnología móvil

Nacional

Sheinbaum ataja a Tabe sobre reubicar embajadas de Cuba y Venezuela

La presidenta rechazó la solicitud del alcalde de la Miguel Hidalgo y afirmó que no tiene facultades en el tema

Por El Universal

Enero 19, 2026 02:32 p.m.
A
Mauricio Tabe / Archivo

Mauricio Tabe / Archivo

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que se vayan a reubicar las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua, como solicitó el alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.

En conferencia de prensa, la Mandataria afirmó que el alcalde no tiene facultades para solicitar la reubicación, ya que es el gobierno Federal el que define la política exterior.

"Yo creo que quiere llamar la atención, porque no tiene atribuciones, no definen ellos la política exterior, además es una visión muy conservadora, la relación de México, y eso está establecido desde la doctrina Estrada, es con los pueblos, claro la relación, pues formales con los gobiernos, la relación principal es con los pueblos, entonces quiere llamar la atención, yo creo que ese es su objetivo", dijo.

Mauricio Tabe solicita reubicar embajadas

Ayer, Mauricio Tabe, a través de sus redes sociales, informó que solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que reubique las embajadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que se encuentran en la demarcación que gobierna.

"No podemos recibir con los brazos abiertos a quienes representan gobiernos criminales, dictaduras que han abusado del poder", dijo.

Tabe llama a defender libertades ante "amenazas de autoritarismo"

En el aniversario de la Revolución, el alcalde de Miguel Hidalgo advierte riesgos por concentración de poder

El Universal

La presidenta rechazó la solicitud del alcalde de la Miguel Hidalgo y afirmó que no tiene facultades en el tema

