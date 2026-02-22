Sheinbaum busca que se reactive AHMSA

Monclova, Coah.- La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que su gobierno quiere la reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA), tras su quiebra.

Durante la entrega de Vivienda para el Bienestar en Monclova, Sheinbaum Pardo externó que debe haber justicia en este caso y se tiene que liquidar a los trabajadores conforme a la ley.

Entre gritos, mantas y reclamos de extrabajadores de AHMSA que pedían justicia social y laboral, la Titular del Ejecutivo federal acusó que el expresidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, la quebró y está en Estados Unidos.

"Era una empresa productiva que daba mucho al país, pero esta visión de privatizar todo, de que lo público no era bueno, que sólo lo privado, con mucha corrupción privatizó a AHMSA.

"Pero, fíjense, que en esa privatización hubo no solamente corrupción, sino que en algunos casos echaron adelante empresas, en otros las quebraron por la corrupción, la verdad, por ejemplo, Fertimex", puntualizó.

Indicó que su administración está dando seguimiento al compromiso del expresidente Andrés Manuel López Obrador para recuperar Fertilizantes de México, además que se producen fertilizantes para el campo mexicano que se distribuyen de manera gratuita a los pequeños productores.

"En el caso de AHMSA en realidad quebraron la empresa, fue Ancira que anda allá en Estados Unidos", mencionó.

Explicó que, ante el proceso jurídico, ya se hizo una subasta y se pidió a la jueza y al síndico dos condiciones: justicia para los trabajadores y reactivación.

"Si se va a liquidar, que se liquide conforme a la ley y que tengan todos sus recursos. Nada de primero pagarle a todos los acreedores y luego los trabajadores. ¡No, primero van los trabajadores de AHMSA!", declaró este sábado la Mandataria federal.

"Queremos la reactivación de toda la economía relacionada con lo que fue en su momento Altos Hornos de México", manifestó al confiar en que próximamente se defina la situación.

El gobernador priista Manolo Jiménez Salinas agradeció a la presidenta Sheinbaum la coordinación para mejorar la calidad de vida de las personas en la entidad.