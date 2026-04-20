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Sheinbaum cierra su gira en España

Por El Universal

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
A
Sheinbaum cierra su gira en España

Barcelona, Esp.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó su gira de trabajo en España tras una serie de actividades orientadas a fortalecer la cooperación bilateral y a promover posturas comunes en temas internacionales, entre ellos el respaldo a Cuba ante un eventual escenario de intervención militar.

Durante su visita, la Mandataria mexicana  sostuvo un encuentro con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, con quien abordó el fortalecimiento de la relación bilateral, así como nuevas oportunidades de colaboración en materias económica y cultural. Ambos coincidieron en la importancia de profundizar los lazos históricos y comerciales que unen a México y España.

Durante su estancia en la capital catalana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con autoridades locales y líderes latinoamericanos, con quienes trató temas como inversión extranjera, transición energética y cooperación tecnológica. El último día de su agenda, la Presidenta visitó el Barcelona Supercomputing Center o Supercomputadora, donde conoció avances en innovación científica y tecnológica.

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