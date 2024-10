Sheinbaum y su compromiso por la seguridad en Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 22 (EL UNIVERSAL).- Al asegurar que la estrategia de seguridad dará resultados y que no es de la noche a la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la gobernadora de Guanajuato, Dennise García Muñoz Ledo, asistió al Gabinete de Seguridad y señaló que su compromiso es bajar los índices delictivos en la entidad.

En la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum Pardo detalló que van a atender las causas que generan la violencia en Guanajuato, entre ellas las adicciones, y un segundo tema es abatir los delitos como homicidios, robos, extorsión, entre otros.

Dijo que van a trabajar en Celaya, y en León, pero que "a veces te concentras en unos municipios y puede irse la delincuencia a otros".

"Vamos a bajar los índices delictivos en Guanajuato, y de las dos maneras, y está de acuerdo la gobernadora. Atender las causas, no puede ser que Guanajuato sea el número uno de adicciones, el número uno de salario medio, el menor salario medio. Atender a las causas y al mismo tiempo el trabajo conjunto para abatir los índices delictivos, homicidios, robos, extorsión".

En ese sentido, Sheinbaum indicó que está en puerta la modificación a la Constitución para que la extorsión sea delito grave.

"Entonces, es una estrategia que va a dar resultados, poco a poco, y consolidar nuestro Gabinete y la coordinación con las fiscalías también, y un Poder judicial que no esté dando amparos al por mayor para que salgan los delincuentes. Porque este fenómeno de la llamada puerta giratoria, en donde se detiene un delincuente y sale a los pocos días, también tiene que ver con el Poder Judicial".

Agregó que "el Poder Judicial también tiene una responsabilidad en la pacificación del país. No sólo es el Ejecutivo, también es la Fiscalía, que es parte del Ejecutivo, aunque con autonomía (...) decirle a la gente que vamos a trabajar, que no es el regreso de la guerra contra el narco, no queremos eso. Pero sí una estrategia que tenga atención a las causas y disminuir la impunidad".