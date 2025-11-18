Sheinbaum confirma: AMLO publicará un nuevo libro

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este martes que el expresidente Andrés Manuel López Obrador publicará un nuevo libro "pronto" y este año, aunque aclaró que no tiene información sobre una posible gira nacional para presentarlo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la próxima obra del exmandatario.

Sheinbaum respondió que sí ha recibido comentarios sobre su próxima publicación, pero que desconoce la fecha exacta del lanzamiento.

"Primero, sí es cierto que ya va a salir su libro pronto, eso sí nos platicaron", señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

—¿Cuándo?, se le preguntó.

"No sé, no sé exactamente. Lo que sí sé es que sale este año su libro", respondió.

La presidenta explicó, en tono distendido, que la información le llegó de manera indirecta:

"¿Quién me platicó? Un pajarito, no... la esposa del Presidente López Obrador, Beatriz, le platico a una amiga, y una amiga platicó. Así fue, la amiga de la amiga", dijo entre risas.

Sobre el contenido del libro, Sheinbaum apuntó que solo conoce algunos temas generales: "Sabemos que tiene que ver con el humanismo mexicano y la grandeza cultural de México, pero no sabemos nada más", afirmó.

Asimismo, aclaró que en las conversaciones informales donde se mencionó la próxima publicación no se habló de una gira por el país para promover el libro.

"Tampoco nos dijeron que fuera a hacer un recorrido", puntualizó, antes de enviar un saludo a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del exmandatario. El libro será la primera obra de López Obrador publicada tras dejar la presidencia.