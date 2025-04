Sheinbaum crítica a juez que frenó captura de Silvano Aureoles

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que un juez no tuvo que haber frenado la ejecución de la orden de captura contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, pues "el caso es claro, de corrupción".

Abundó que el caso de Silvano Aureloes fue definido por la Fiscalía General de la República antes de que comenzará la nueva administración.

"Es muy claro el caso particularmente del exgobernador de Michoacán, de corrupción. No tendría, y eso lo definió la propia Fiscalía General de la República, desde antes incluso que nosotros entráramos", explicó.

Sheinbaum añadió: "No tendría un juez por qué haber dado esta suspensión".

La mandataria federal dijo que casos similares se han dado, y recordó que hoy le informaron en el Gabinete de Seguridad que una de las personas, uno de los delincuentes vinculado con la delincuencia organizada, presunto responsable de lo que pasó ayer en Michoacán, fue detenido en marzo por una situación similar y fue liberado a los tres días, por un juez.

"Entonces, claro que hay muchísimos casos del Poder Judicial actualmente que no colabora para mejorar la seguridad del país, y la honestidad en el uso de los recursos públicos, sino que al revés, pues se han convertido en un obstáculo", aseguró.