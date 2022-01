Sheinbaum critica a UNAM por no regresar a clases presenciales

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum criticó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por no retomar sus clases presenciales pese a que la comunidad y profesores están vacunados.

"La Universidad Nacional Autónoma de México lleva cerrada prácticamente dos años, el impacto que ha tenido eso en los jóvenes que están estudiando una carrera universitaria cuando ahí ya están todos vacunados, ahora se está vacunando personal educativo con dosis e inclusive los estudiantes de todas las edades ya prácticamente han sido vacunados", comentó en conferencia de prensa.

Sheinbaum explicó que no retomar clases ha tenido un impacto en la comunidad estudiantil de la UNAM, por lo que las autoridades universitarias deben preguntarse las consecuencias de que un profesionista no vaya de manera presencial.

¿Qué impacto tiene, por ejemplo, que un profesionista no asista de manera presencial dos años y qué características tiene? Obviamente confiamos en la UNAM y como institución es una gran institución, es la Universidad de la nación, pero tenemos que preguntarnos entre todos el impacto que durante dos años no se asista a clases presenciales".

---No se suspenderán clases

A pregunta expresa sobre qué medidas se deben tomar para evitar contagios en las escuelas, esto ante la incertidumbre de los padres, Sheinbaum Pardo reiteró que no se van a suspender las clases escolares en este momento, pero que si se viera un riesgo, en consenso con los científicos y las autoridades sanitarias, estarían tomando otras decisiones.

"Es muy importante también la recuperación escolar de los niños y las niñas de la Ciudad, por eso es esta decisión que se toma en coordinación con la Secretaría de Salud, no es la jefa de Gobierno que instruye que haya clases, es un comité científico y un comité de salud que toman esta decisión.

"Aquí la Secretaría de Educación Pública es quien tiene a su cargo la educación pública básica en la Ciudad, está orientando que se sigan llevando a cabo las clases y nosotros facilitando los filtros sanitarios, que nos apoyemos en lo que requieran", señaló la mandataria local.