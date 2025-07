Sheinbaum descarta 'pacto de impunidad' con Peña Nieto

Ante la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente Enrique Peña Nieto por un soborno de 25 millones de dólares por el contrato de Pegasus, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que haya habido pacto de impunidad con el exmandatario, y que los detalles de la indagatoria deben ser aclarados por el fiscal, Alejandro Gertz Manero.

"No hubo pacto de impunidad. Es más, hubo una consulta pública de si se juzgaba a los expresidentes. No alcanzó el pues el número suficiente de votos, pero hubo una consulta pública", comentó al ser cuestionada sobre un presunto pacto de impunidad que había con el expresidente priista y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum Pardo reiteró que "haya habido un pacto de impunidad", y aclaró que lo que dijo entonces el presidente López Obrador, que es público, pero que a nosotros nos interesa de aquí en adelante".

Se le cuestionó sobre porque no siguieron las denuncias contra el expresidente Enrique Peña Nieto, Sheinbaum destacó que la FGR tienen que explicarlo.

"Pues es la fiscalía. El fiscal y la fiscalía, o los fiscales que ven estos temas, pues son los encargados de explicar con más detalle este tema", señaló.