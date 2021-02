Sheinbaum descarta tema electoral por fotos que se toman a vacunados

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que las fotografías que toman los servidores de la nación a las personas que son vacunadas contra el Covid-19 se deben a un registro que realiza el Gobierno de México y aseguró que no se trata de un tema electoral.

"Es un registro que tiene el Gobierno de México, la Secretaría de Salud no tiene que ver nada con un tema electoral, pero son las orientaciones generales que determinó el Gobierno de México y nosotros estamos apoyando, y en el caso de la Secretaría de Salud, del gobierno de la Ciudad, en el proceso de vacunación", dijo.

Sheinbaum señaló que aunque se tiene un esquema para vacunar a las personas mediante un registro, se tomó la decisión de vacunar a las personas por como fueron llegando, pues un gran número de adultos mayores no tienen acceso a Internet.

"En la Ciudad de México hay cerca de 1.65 millones de adultos que cumplieron 60 o más años; sin embargo, se registraron en la plataforma alrededor de 854 mil, más o menos, entonces, consideramos, que era importante que todas las personas tuvieran acceso.

"Por esta razón privilegiamos este derecho sobre el tema de la cita, y en la medida de lo posible estamos cumpliendo, pero también dando acceso a todos aquellos que no pudieron inscribirse por diversas formas", dijo.

Destacó que el primer día de vacunación se registraron algunos retrasos, pero este martes ya está mucho mejor.

"Hoy inició la vacunación con mucho mayor organización que el día de ayer, realmente desde aquí, pues damos las gracias a todos los compañeros y compañeras del Gobierno de México, los servidores de la nación, el IMSS, el ISSSTE, Pemex –que también está ayudando en una Unidad de Vacunación–, la Secretaría de Salud, al mismo tiempo la Guardia Nacional, Marina, Sedena, que escoltan las vacunas contra Covid-19", dijo.

La jefa de Gobierno también destacó que se pospusieron las brigadas móviles de vacunación contra Covid-19, en las que personal médico acudirá a los hogares de las personas que no pueden asistir a recibir su dosis a una unidad de vacunación, por lo que será este miércoles cuando inicie.

"Tomamos la decisión de iniciar hasta mañana la vacunación domiciliaria. Se están organizando mejor las brigadas domiciliarias. Va a empezar el día de mañana y hoy se están haciendo algunas llamadas de personas que se registraron en los últimos días en la página del Gobierno de México", explicó.