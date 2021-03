Sheinbaum descarta uso de gas lacrimógeno en manifestación

Pese a que asistentes a la marcha del 8M en la Ciudad de México aseguraron que la policía capitalina utilizó gas lacrimógeno e incluso balas de goma para dispersar la manifestación, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que es falso y solo se utilizaron extintores.

"La Policía de la Ciudad de México no usa balas de goma, no tiene ni siquiera los aditamentos para usarlas, y tampoco se usó gas pimienta. Lo que sí utilizaron fueron extinguidores que, sobre todo las mujeres policías tienen, pues porque ustedes vieron las escenas de cómo inclusive buscaron prenderles fuego", dijo.

Sobre la manifestación comentó que su gobierno está en contra de la violencia hacia las mujeres, y por ello se han desarrollado una serie de acciones para garantizar la seguridad de las mujeres; sin embargo, expuso que como autoridad también se tiene que garantizar la integridad de las personas, principalmente cuando hay manifestaciones que utilizan bombas molotov.

Asimismo, indicó que es injustificable la violencia hacia las mujeres policías, pues hubo 69 policías lesionadas, algunas, inclusive, con quemaduras, pues las manifestantes les lanzaron gasolina.

¿Quién está de acuerdo con esto?: Sheinbaum

"Yo pregunto, ¿quién está de acuerdo con esto?, o ¿se puede justificar que una mujer que haya sido violentada pueda prenderle fuego a las mujeres policías?, o ¿qué las mujeres policías no son mujeres, que también han vivido, en su vida, problemas de acoso, de violencia?

"Entonces, yo sí quisiera escuchar a aquellas personas que dicen que es justificable el uso de la violencia en las manifestaciones, que nos digan si también justifican esa violencia contra las mujeres policías", expuso la mandataria capitalina.

Exhibió que en esta ocasión se permitió libremente la participación de hombres en las agresiones a las policías, pese a que muchas de las manifestaciones que se habían registrado en la capital se hacían llamar "separatistas"; es decir, que prohibían la permanencia hombres.

"Ustedes como reporteros fueron testigos, inclusive, de cómo pedían que no hubiera hombres reporteros en las marchas y, sin embargo, 'casualmente' ayer –digo 'casualmente' entre comillas– había hombres golpeando, totalmente fuera de lo común de lo que habían sido otras manifestaciones", refirió.

--Participación de hombres en marcha del 8M

La mandataria local recalcó que el día de ayer hubo una manifestación en donde hubo grupos que no habían participado en ninguna otra manifestación, inclusive hombres que violentaron de una manera fuera de lo común de las otras manifestaciones.

"Ya se está haciendo toda la investigación, y lo hemos solicitado también a las distintas instancias del Gobierno de México, para saber quiénes fueron estos hombres que participaron y por qué ahora, por qué ahora, las mujeres que participaron en la manifestación no –las violentas, digo– no les pareció extraño que hubiera hombres golpeando mujeres policías, ¿o eso no es violencia? Esa es mi opinión", detalló.

Se sumó a la calificación que realizó la directora general de Gobierno, Adriana Contreras, al decir que fue una manifestación con características inusuales porque no quisieron tener comunicación incluso con la Comisión de Derechos Humanos ni organizaciones civiles.

"Hablé dos o tres veces en el transcurso de la tarde con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pidiéndole su intervención en varios de estos puntos y ella me contestó: 'es que no permiten la intervención de la Comisión de Derechos Humanos'.

"Entonces, claro que se va a hacer una investigación para saber quiénes son estos grupos y qué es lo que buscaban", refirió.

Al cuestionarles si han identificado si se trata de un trasfondo político para desestabilizar este tipo de movimientos sociales, la jefa de Gobierno comentó que no tiene opinión al respecto, pero "sí es evidente y notorio su objetivo, y ya que cada quien lo interprete.

"Lo que sí es claro, son las escenas que ustedes vieron, ¿o qué?, ¿cómo lo justifican eso?, o ¿sí es justificable?, digo, pregunto".