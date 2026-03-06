Sheinbaum destaca beneficios del T-MEC para México y EU

ZAPOPAN, Jal., marzo 6 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

aseguró que es natural que

respalden el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que el acuerdo comercial ha generado beneficios tanto para las compañías como para los trabajadores de la región.Durante laen Jalisco, la Mandataria federal señaló que el tratado ha permitido fortalecer la integración económica entre los, por lo que es lógico que el sector empresarial estadounidense se pronuncie a favor de su continuidad y revisión."Es lógico queesténcon el tratado; se han beneficiado ellos y se han beneficiado los trabajadores", expresó.En ese contexto,de Estados Unidos enviaron una, titular de la Oficina del Representante Comercial de ese país, para manifestar su respaldo al tratado comercial de Norteamérica.El pasado 5 de marzo,y el secretario de Economía,, anunciaron el inicio de labilaterales rumbo a la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.De acuerdo con lo informado, ambos funcionarios instruyeron a susa comenzar el diálogo sobre las medidas necesarias para asegurar que losrecaigan principalmente en los países miembros, incluyendo acciones para reducir la dependencia de importaciones provenientes de fuera de la región, fortalecer las reglas de origen y mejorar la seguridad de las cadenas de suministro.Los ministros prevén que lade los negociadores se realice durante la, con encuentros periódicos posteriores como parte deldel tratado.