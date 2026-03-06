Sheinbaum destaca beneficios del T-MEC para México y EU
69 asociaciones empresariales de EU enviaron carta de apoyo al embajador Jamieson Greer para mantener el T-MEC.
A
ZAPOPAN, Jal., marzo 6 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum aseguró que es natural que empresas de Estados Unidos
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
respalden el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que el acuerdo comercial ha generado beneficios tanto para las compañías como para los trabajadores de la región.
Durante la conferencia matutina en Jalisco, la Mandataria federal señaló que el tratado ha permitido fortalecer la integración económica entre los tres países, por lo que es lógico que el sector empresarial estadounidense se pronuncie a favor de su continuidad y revisión.
"Es lógico que la mayoría de las empresas estén completamente de acuerdo con el tratado; se han beneficiado ellos y se han beneficiado los trabajadores", expresó.
En ese contexto, 69 asociaciones empresariales de Estados Unidos enviaron una carta al embajadorJamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de ese país, para manifestar su respaldo al tratado comercial de Norteamérica.
El pasado 5 de marzo, Greer y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunciaron el inicio de la primera ronda de discusiones bilaterales rumbo a la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
De acuerdo con lo informado, ambos funcionarios instruyeron a sus equipos negociadores a comenzar el diálogo sobre las medidas necesarias para asegurar que los beneficios del acuerdo recaigan principalmente en los países miembros, incluyendo acciones para reducir la dependencia de importaciones provenientes de fuera de la región, fortalecer las reglas de origen y mejorar la seguridad de las cadenas de suministro.
Los ministros prevén que la primera reunión formal de los negociadores se realice durante la semana del 16 de marzo, con encuentros periódicos posteriores como parte del proceso de revisión del tratado.
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum destaca beneficios del T-MEC para México y EU
SLP
El Universal
69 asociaciones empresariales de EU enviaron carta de apoyo al embajador Jamieson Greer para mantener el T-MEC.
Tras caso de Rancho Izaguirre, gobierno busca frenar reclutamiento
SLP
El Universal
El gobierno federal coordina con plataformas digitales para eliminar publicaciones de reclutamiento en redes sociales.
Mundial 2026: AICM, listo en mayo, asegura Semar
SLP
El Universal
Las terminales 1 y 2 del AICM fueron renovadas para evitar cuellos de botella y mejorar la experiencia de los viajeros.