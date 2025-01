Claudia Sheinbaum aborda la importancia de la honestidad y justicia en la seguridad

XOCHITEPEC, Mor., enero 5 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que para atender la seguridad no es necesaria "mano dura", sino honestidad y justicia.

Lo anterior durante la entrega de tarjetas de la pensión Bienestar en Xochitepec, en compañía de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia.

"Mucha gente dice que es un tema de mano dura. No, no es un tema de mano dura, es un tema de honestidad y de justicia. Que realmente haya honestidad y haya justicia en la Procuración de Justicia y también en todos los cuerpos de policía".

La mandataria federal comentó que ya se está trabajando en el tema de seguridad, y "poco a poco se van a ir notando los resultados", tanto a nivel estatal como a nivel nacional, ya que indicó que ella no llegó por ningún "grupo de poder", sino por el pueblo, al que debe rendirle cuentas.

"¿Qué es lo importante? Lo más importante es no traicionar. Que se cumplan los compromisos que hicimos con el pueblo de Morelos, con el pueblo de México. Y por eso nosotros decimos que nosotros no traicionamos. Nosotros venimos de un movimiento. A nosotros no nos impuso ningún grupo de poder. Nosotros llegamos a cumplirle al pueblo de México".

Durante el evento, la mandataria mencionó que con la reforma judicial, por primera vez el pueblo elegiría a jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y añadió que las personas elegidas deben velar por el interés del pueblo.

Además, Sheinbaum recordó que los programas del Bienestar ya son derechos constitucionales y fueron establecidos en la Carta Magna, por lo que ya no se les debe decir beneficiarios, sino derechohabientes.

Sobre la pensión para personas con discapacidad en Morelos, la mitad la pondrá el gobierno federal y la mitad restante el Gobierno de Morelos.

La presidenta enfatizó que la transformación es para que las personas tengan acceso a la vivienda, a una alimentación saludable, a tres comidas al día y al bienestar. "Hay que avanzar más y yo me comprometí a tres programas del bienestar nuevos", que son la pensión para mujeres de 60 a 64 años, la beca para estudiantes de secundaria 'Rita Cetina' y el programa de médicos en casa.