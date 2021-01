Sheinbaum destaca leve estabilización de contagios Covid-19

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que en los últimos 8 días se ha logrado una leve estabilización de contagios Covid-19, e inclusive una disminución de las hospitalizaciones, por lo que llamó a la población a no bajar la guardia evitando fiestas y reuniones familiares y acudir a los centros de atención en caso de sentir síntomas.

"La pandemia ha sido muy dura para todas y todos, muchos hemos perdido seres queridos o hemos tenido un enfermo cercano, mi solidaridad mi apoyo para los que están convaleciendo o para quién ha perdido un ser querido, falta poco", dijo.

"Sigámonos cuidando, protegiéndonos, recuerda: no fiestas, no reuniones uso de cubrebocas y sana distancia y si tienes síntomas, aunque sean leves, es clave atenderte a tiempo", expuso la mandataria local en un video publicado en redes sociales.

Destacó que desde el 15 de diciembre a la fecha se ha incrementado la capacidad hospitalaria, pasando de 8 mil 93 a 11 mil 323 el número de camas para atención Covid en la Zona Metropolitana.

Además, pidió que si tienen tanques de oxígeno y ya no los necesitan los regresen para que, sí otra persona lo requiere, lo pueda usar.

"Recuerda que hay cuatro lugares para recarga gratuita de tanques y 55 lugares autorizados para la recarga de las empresas especializadas", dijo.

Sheinbaum Pardo recordó que para atender la emergencia de la pandemia, se realizan pruebas, atención domiciliaria, aumento en el número de camas, investigación y aplicación de nuevos medicamentos terapéuticos, aumento de ambulancias, reuniones del lunes a domingo en coordinación con todas las instituciones de salud del gobierno de México incluida la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, "pero nada de eso será suficiente, si no seguimos contando con el apoyo y la paciencia de la ciudadanía".