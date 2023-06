Sheinbaum es acompañada por Salgado Macedonio en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, acompañó a la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum Pardo en una asamblea informativa la mañana de este miércoles.

Como parte de la definición de la coordinación de la defensa de la transformación de Morena rumbo al 2024, Sheinbaum acudirá a Chilpancingo e Iguala, y se prevé que Macedonio la acompañe a estos recorridos, así como Héctor García Nieto, ex dirigente de Morena en la capital.

Entre cientos de acapulqueños, Sheinbaum destacó que Evelyn Salgado ha sacado a su pueblo adelante por lo que ha hecho un buen trabajo, pero aclaró que gobierno y partido están separados.

Al grito de "presidenta, presidenta", la exjefa de gobierno aseguró que se encuentran en un proceso interno de Morena y lo que no se puede permitir es que regresen "presidentes corruptos y que sólo gobierne a unos cuantos".

Por lo que reiteró que es "tiempo de mujeres", al señalar que es la única mujer que está participando por la coordinación de la defensa de la transformación por lo que seguirá recorrido el país, "no nos vamos a cansar de luchar, y vamos a seguir caminando el país porque lo que no puede permitir Guerrero es regresar al pasado".

Salgado tiene acusaciones por abuso sexual

El también senador fue acusado de abuso sexual en 2020 en el marco del proceso electoral que se llevó a cabo en Guerrero, fueron tres las denuncias que se presentaron ante la coordinación estatal de Morena, para impedir que el señalado llegara a la gubernatura, incluso para impedir su candidatura.

Sin embargo no se demostró su culpabilidad.