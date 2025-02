Sheinbaum felicita a diputados de Morelos por destitución de exfiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó este viernes a las y los diputados de Morelos por haber destituido ayer al ahora exfiscal general del Estado de Morelos, Uriel Carmona.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que el exfiscal tuvo una actuación con pocos resultados.

"Felicito a los diputados y diputadas, porque miren que el fiscal estuvo ahí que no votaran pero es muy importante".

"Una actuación la verdad con muy pocos resultados. Ayer se pide desaforarlo en el Congreso de Morelos y la gobernadora Margarita (González Saravia Calderón), que es una mujer de primera, envía su terna y ayer mismo ya Morelos afortunadamente tiene un nuevo fiscal", dijo.

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que en noviembre de 2022, cuando fungía como jefa de gobierno de la Ciudad de México acusó el encubrimiento de la Fiscalía General de Justicia de Morelos en el feminicidio de la joven Ariadna López.

En este caso, destacó que la entonces, fiscal capitalina, hoy Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, presentó una denuncia en contra del fiscal morelense, la cual resultó en una orden de aprehensión la cual no se llevó a cabo porque Uriel Carmona obtuvo un amparo.

"Mi destitución no tiene ningún fundamento": Uriel Carmona

"Mi destitución no tiene ningún fundamento", señaló el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien fue separado de sus funciones el día de ayer a decisión del Congreso de Morelos.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en su programa para Radio Fórmula, Uriel Carmona declaró que buscará impugnar la decisión.

Después de que el Congreso estatal señalará que ya no era apto para ocupar el cargo, por haber estado sujeto a tres procesos por los delitos de obstrucción a la justicia, encubrimiento por favorecimiento y tortura.

El exfiscal declaró su desacuerdo ante esta situación ya que dichas acusaciones a las que fue señalado ya estaban aclaradas, además de que su destitución se aprobó en fastrack, por lo que indicó no se le permitió defenderse.

Pide no haya un "tema de persecución"

Por otra parte, enfatizó que durante su mandato se iniciaron por lo menos 10 carpetas de investigación contra el exgobernador, Cuauhtémoc Blanco, las cuales buscan su desafuero.

Una de estas estaría vinculada a las fotografías que se dieron a conocer en 2022 en las que aparece con tres personas relacionadas al crimen organizado.

Horas antes de que se anunciará la destitución de Carmona, se presentó una solicitud de desafuero en contra el ahora diputado federal, Cuauhtémoc Blanco por delito de agresión sexual.

Al respecto Uriel Carmona declaró: "El mismo día me doy cuenta que se está votando por mi destitución y bueno la historia se cuenta sola", declaró y enfatizó que espera no exista un tema de persecución ya que su obligación sólo fue aplicar el derecho.