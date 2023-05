Sheinbaum felicita a su madre por Premio Nacional de Ciencias

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, felicitó a su mamá Annie Pardo Cemo tras ser una de las ganadoras del Premio Nacional de Ciencias 2022.

"Me siento muy orgullosa el día de hoy porque yo vengo de una mujer científica, mi madre Annie Pardo, es una mujer muy modesta, pero el día de hoy le dieron el Premio Nacional de Ciencias", dijo durante el Foro "La Ciencia y la Educación en la Transformación".

Ante decenas de docentes y científicos, Sheinbaum afirmó que su parte científica viene desde su casa con sus hermanos, ya que formaron parte de la comunidad científica con su madre y académicos que fueron parte del nacer de la ciencia y de movimientos que buscaban la transformación del país.

"Por eso yo digo que soy hija de 68 porque fue el ambiente donde crecimos, y eso es parte de lo que hemos tratado de impulsar en el Gobierno de la Ciudad y es muy equivocado esta idea que han querido mostrar que la Cuarta Transformación no quiere a la ciencia o a la educación nada más equivocados... y son fundamentales en el desarrollo de la nación", aseguró.

Mientras tanto, en redes sociales, Sheinbaum reconoció que su madre fue galardonada por su investigación en enfermedades del pulmón, y también por investigaciones sobre envejecimiento, entre otras cosas.

"Además de su trabajo, siempre recibimos mi hermano, mi hermana, sus seis nietos y sus tres bisnietos, todo el amor posible, es una gran amiga, generosa, siempre y muy modesta. No fue fácil para ella, (...) Ella salió de abajo desde su esfuerzo, muchas gracias mamá por lo que has dado a tu familia y a tu patria, México. Estamos muy orgullosos de ti", aseguró.

Mi madre, Annie Pardo, es amiga, abuela, bisabuela, científica e investigadora, mundialmente citada y reconocida. Ha abierto brecha a muchas más mujeres. Estoy muy orgullosa de ella. Les cuento por qué. pic.twitter.com/6zPopyaRol — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 17, 2023

Premio de su madre se da por un Comité Científico y no político, aclaranMás tarde, en entrevista con medios, la mandataria capitalina aseguró que el Premio Nacional de Ciencias es difícil de obtener y se da a través de un Comité Científico y no político por lo que consideró que hay mucha "mezquindad", particularmente de adversarios políticos que no pueden creer que una mujer lo obtenga."Hay en algunas personas, en particular, una frustración enorme en sus vidas porque eso solamente puede explicar ese odio y mezquindad. Yo estoy muy orgullosa de mi madre".Agregó: "Que sigan parloteando se queda ahí en el aire".