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Sheinbaum: García Harfuch sigue en Washington

Sheinbaum destaca que las reuniones buscan coordinación, información e inteligencia sin afectar soberanía.

Por El Universal

Marzo 17, 2026 12:36 p.m.
A
Sheinbaum: García Harfuch sigue en Washington

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo
informó que Omar García Harfuch

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, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sigue en Washington, D.C., para fortalecer la colaboración en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.
Durante la conferencia matutina de este martes 17 de marzo, la Mandataria destacó que mantendrá reuniones con agencias e instituciones de Estados Unidos, como la que tuvo con Terrance Cole, director de la Administración de Control de Drogas (en inglés: Drug Enforcement Administration, DEA).
"Sencillamente, es parte de la colaboración y siempre, porque esto es muy importante con respeto a nuestra soberanía y nuestros cuatro principios. Ahí no hay nada que se ponga en riesgo, sino sencillamente reuniones de coordinación, de información y, sobre todo, de inteligencia", explicó Sheinbaum Pardo.
Ayer, el funcionario representó al Gabinete de Seguridad y dialogó con Terrance Cole sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia México y disminuir la violencia en el país con detenciones relevantes.

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