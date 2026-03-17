Sheinbaum: García Harfuch sigue en Washington

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

informó que

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, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sigue en Washington, D.C., para fortalecer la colaboración en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.Durante lade este martes 17 de marzo, la Mandataria destacó que mantendráe instituciones de Estados Unidos, como la que tuvo con, director de la Administración de Control de Drogas (en inglés: Drug Enforcement Administration, DEA)."Sencillamente, es parte de la colaboración y siempre, porque esto es muy importante con respeto a nuestra soberanía y nuestros cuatro principios. Ahí no hay nada que se ponga en riesgo, sino sencillamente, de información y, sobre todo, de", explicó Sheinbaum Pardo.Ayer, el funcionario representó aly dialogó consobre la importancia de fortalecer lapara combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia México y disminuir la violencia en el país con detenciones relevantes.