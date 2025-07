Sheinbaum habla de Peña, la casa de Sinhue y el "conservadurismo" en mañanera

Luego de que reapareció el expresidente Enrique Peña Nieto en un documental sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), cancelado durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que es muy pronto para saber qué intención tiene, y que más allá de los malos manejos es que el aeropuerto se quería construir en un lugar con hundimientos.

"Pues es muy pronto como para saber por qué sale en este...es un documental. Lo importante sobre el aeropuerto es que más allá de si hubo malos manejos o no, hay investigación sobre el recurso que se utilizó para la construcción del aeropuerto, la esencia es que se iba a construir un aeropuerto en un lugar con hundimientos", dijo.

Destacó que este lugar lo querían convertir en un desarrollo inmobiliario, "y ahí es donde estaba el gran negocio, 700 hectáreas que querían convertir en un nuevo Santa Fe, con la venta de predios y la construcción inmobiliaria".

"Esas fueron las razones por las cuales se decidió, por el pueblo de México, además, porque hubo una consulta que el aeropuerto se hiciera en Santa Lucía", destacó.

En la serie documental de cuatro capítulos del CEEY, que recoge voces a favor y en contra de la construcción de la terminal aérea, el expresidente Enrique Peña Nieto expone sus puntos de vista sobre la decisión de cancelar el aeropuerto.

Al hablar de la presunta corrupción que se argumentaba como una de las razones para cancelar dicho aeropuerto, Peña Nieto aseveró que hasta la fecha "no se ha acreditado, ni probado".

"Se ha dicho que era faraónico, que hubo malversación de recursos, pero no ha quedado acreditado ni probado, ni evidenciado, que haya habido un manejo no acorde con las mejores prácticas en términos de transparencia y combate a la corrupción", aseveró el exmandatario en el video.

Llama a Diego Sinhue a esclarecer casa en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez (PAN), debe de salir a aclarar el presunto acto de corrupción en el que se le involucra por una residencia en Woodlands, Texas, cuyo dueño fue un contratista en su gobierno.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la Mandataria federal señaló que si una empresa ofrece una casa o alguna prebenda a funcionarios a partir de la contratación de una empresa, "eso sí se le llama corrupción con todas sus palabras".

"Yo creo que el exgobernador de Guanajuato debería salir aclarar en primer lugar si esto es cierto o no, porque yo también vi la nota. Entonces, el primero que debería salir a aclarar, pues es él, y ya, pues en el proceso de entrega-recepción, si se encontró algo por parte del estado de Guanajuato, tienen que reportarlo".

Ayer, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ordenó una investigación ante probables actos de corrupción que involucran al exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo con la empresa Seguritech, proveedora de Gobierno del Estado.

La panista instruyó a la Secretaría de la Honestidad realizar la investigación para deslindar cualquier responsabilidad.

"Yo no estoy aquí para defender ni a personas ni a contratos ni a empresas; estoy para ver por el bien de Guanajuato, y cualquier inquietud legítima que haya se va a investigar a profundidad", dijo ante la polémica que ha generado la denominada "casa azul".

De acuerdo con publicaciones periodísticas, Daniel Esquenazi Beraha, supuesto socio minoritario de la empresa Seguritech, es propietario de una casa con valor de un millón de dólares que Diego Sinhue Rodríguez y su familia habitan en Texas, Estados Unidos.

"El conservadurismo no quiere a la gente"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró, este martes, que el conservadurismo no quiere ni ama al pueblo de México.

Al destacar los esfuerzos que el Gobierno federal impulsa para consolidar un sistema de salud público y gratuito para toda la población por medio del IMSS-Bienestar, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que esta convicción de servir a la población nunca la tendrá "ni la va a tener" la derecha.

La mandataria federal afirmó que cuando hay cariño, convicción, trabajo, honestidad y mucha persistencia "las cosas salen".

"Esa convicción no la tiene la derecha, nunca la va a tener, el conservadurismo no ama al pueblo, no quiere a la gente.

"Eso es la gran diferencia y cuando hay cariño, convicción, trabajo, honestidad, las cosas salen, y mucha persistencia. Entonces los problemas que todavía tiene el IMSS-Bienestar se van a ir resolviendo y mucho se va a hacer este año", dijo en Palacio Nacional.