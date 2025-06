"El Día del Orgullo LGBTTTIQ+ representa libertad": Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, que se celebra este sábado, representa libertad y aseguró que desde el gobierno federal se promueve el respeto y reconocimiento a la inclusión de todas y todos.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal manifestó que juntos, los y las mexicanas avanzamos hacia un país con más derechos.

"El Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+ representa libertad. Somos una sociedad diversa; desde el Gobierno de México promovemos respeto, reconocimiento e inclusión para todas y todos. Juntos avanzamos hacia un país con más derechos", escribió.

Ayer, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México va a avanzar en la construcción de los derechos de la comunidad LGBTQI+ por lo que no se deben permitir retrocesos.

La Mandataria federal afirmó que los legisladores no deben permitir retrocesos en las leyes, y que deben ir hacia adelante, hacia la inclusión de la diversidad.

"No puede haber retrocesos de los derechos que ya se ganaron, no pueden regresar cosas, al revés hay que seguir avanzando".

Manifestó que la Marcha del Orgullo LGBT, que se llevará a cabo este sábado no solo se festejará la diversidad, también de la libertad y la inclusión en México.

Consideró que las y los nuevos juzgadores respetarán los derechos y garantías de la comunidad LGBTQI+.

"El día de mañana no solo es el Día de la Diversidad, sino yo diría de la libertad porque primero no se debe juzgar a nadie, se debe reconocer, se debe incluir. Alguien habla de tolerancia, nosotros hablamos de inclusión, porque somos una sociedad diversa, entonces todo lo que podamos hacer desde el gobierno para que haya respeto, reconocimiento, lo vamos a hacer y a los jugadores también".