Sheinbaum: hubo temor a perder votos

Ciudad de México.- Luego de que el Senado aprobara el llamado plan B de reforma electoral sin incluir su propuesta sobre la revocación de mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la decisión fue por temor político de perder votos, ya que argumentaban que si ella tenía presencia en la elección 2027 podría influir en los resultados electorales, lo cual descartó.

Criticó que la decisión de excluir ese mecanismo para 2027 no beneficia al país.

"Esa parte [de los privilegios] ya se aprobó, la otra [la consulta de revocación en 2027 o 2028] pues ya no se aprobó. Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado, pero, bueno, así lo decidieron [los senadores]", expresó.

"¿Por qué es malo para el país que no se haya aprobado la revocación de mandato?", se le preguntó.

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"La revocación de mandato existe, lo que no se aprobó es que pueda ser la revocación de mandato a petición de las firmas en las elecciones intermedias. ¿Por qué negar esta posibilidad? ¿Qué problema tiene? Ninguno.

Señaló que el Senado respaldó los cambios prioritarios de su iniciativa, enfocados en disminuir gastos y beneficios excesivos dentro de instituciones electorales y órganos públicos, pero dejó fuera la consulta de revocación.