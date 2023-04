Sheinbaum inaugura Animalística en Chapultepec

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL). - Durante la inauguración de la atracción "Animalística. Festival del Bosque", la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró lo que denominó "noticias falsas", sobres las condiciones de los animales en el Zoológico de Chapultepec de la Ciudad de México.

"Es falso que los animales no tengan suficiente comida. Cada comida que se da aquí está nuestro súper experto Fernando Gual, que es quien se encarga de los zoológicos; tienen comida muy especial, cada una de las especies que están aquí, se está revisando permanentemente su salud y se está revisando para que estén bien, los animales que nacieron aquí en el zoológico o que de alguna manera se recuperan de algún espacio y que tienen su espacio de vida aquí", sostuvo ante la gente que se reunió para la exposición en la conocida Puerta de Los Leones.

Sheinbaum remarcó que el Zoológico de Chapultepec "es un centro de conservación de la fauna. Cumple 100 años, estamos muy contentos, no solamente el gobierno sino la ciudadanía está de fiesta y queremos que entre todos y todas disfrutemos este maravilloso Bosque de Chapultepec".

También resaltó la inversión que realiza el gobierno federal, como la construcción del Cablebús línea 3 y la nueva sede de la Cineteca Nacional.

"Muy pronto tendremos la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec; ahí se está haciendo una Cineteca, se está haciendo una Bodega Nacional. Es una inversión cultural como hace muchísimos años no se hacía en nuestro país".