Sheinbaum justifica alza en tarifa del agua en 165 colonias de CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los recursos por el cobro del 35% más en el servicio de agua en 165 colonias donde el consumo exceda los 60 mil litros, el cual se aplica desde 2020, son utilizados en infraestructura de agua y social, apoyos sociales como en la Beca del "Bienestar para Niñas y Niños".

"Todo el recurso que llega al Gobierno de la Ciudad a través de Tesorería, tengan la certeza de que se está invirtiendo adecuadamente. Nosotros, ni hay corrupción, ni como antes, se usa para privilegios de los servidores públicos; se invierte tanto en infraestructura de agua como en infraestructura social, como en apoyos sociales, como en la Beca del "Bienestar para Niñas y Niños", dijo en entrevista.

Tras la supervisión de obras del IEMS Tláhuac II, la Jefa de Gobierno mencionó que la ciudadanía debe tener certeza que los recursos que llegan al Gobierno local por el cobro de agua se están utilizando bien, por lo que el Sistema de Aguas de la Ciudad debe dar a conocer cuanto ingreso hubo desde el 2020 a estas 165 colonias.

"¿Cuál es el tema? Lo que nosotros queremos es que la gente no desperdicie el agua, ese es el objetivo; pero no hay, este año, aumento en las tarifas de agua, más que lo que corresponde al ajuste de la inflación, que siempre se hace todos los años".

Claudia Sheinbaum explicó que el aumento del 35% a 165 colonias es algo que se aprobó en 2020, "que es un incremento en ciertos lugares para evitar el desperdicio del agua, pero fue desde hace tres años; entonces, no hay ningún incremento en las tarifas del agua, eso es muy, muy importante que todos lo sepan".