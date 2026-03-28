Sheinbaum: Las playas ya se hallan limpias
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se mantiene el Grupo Interdisciplinario que investiga el derrame de combustible en el Golfo de México, además que se trabaja en un sistema de alertamiento y contención.
Señaló que también se investiga "una emanación" en el complejo de Cantarell.
"Este Grupo Interdisciplinario, para investigar particularmente estos derrames, va a permanecer. Ya existe, cuando hay un incidente como estos, se instala de inmediato un puesto de mando para poder atender eso. Ya existe y existía desde antes como un protocolo, pero ahora vamos a mantener este equipo de trabajo", dijo.
La titular del Ejecutivo federal aseguró que, tras el derrame en el Golfo de México, "las playas están limpias".
"Hubo un proceso de limpieza y se trabaja con los pescadores y las personas afectadas para poder generar una condición de resarcimiento del daño".
"En este momento, además de la primera fuga de este barco que se está identificando por Secretaría de Marina, hay una emanación en el yacimiento de Cantarell, no se sabe si es de manera natural, que puede estar ocurriendo de algún pozo que no ha sido explotado o hay algún problema en alguna instalación de Pemex", dijo.
