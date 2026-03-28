Sheinbaum: Las playas ya se hallan limpias

Por El Universal

Marzo 28, 2026
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se mantiene el Grupo Interdisciplinario que investiga el derrame de combustible en el Golfo de México, además que se trabaja en un sistema de alertamiento y contención.

Señaló que también se investiga "una emanación" en el complejo de Cantarell.

"Este Grupo Interdisciplinario, para investigar particularmente estos derrames, va a permanecer. Ya existe, cuando hay un incidente como estos, se instala de inmediato un puesto de mando para poder atender eso. Ya existe y existía desde antes como un protocolo, pero ahora vamos a mantener este equipo de trabajo", dijo.

La titular del Ejecutivo federal aseguró que, tras el derrame en el Golfo de México, "las playas están limpias".

"Hubo un proceso de limpieza y se trabaja con los pescadores y las personas afectadas para poder generar una condición de resarcimiento del daño".

"En este momento, además de la primera fuga de este barco que se está identificando por Secretaría de Marina, hay una emanación en el yacimiento de Cantarell, no se sabe si es de manera natural, que puede estar ocurriendo de algún pozo que no ha sido explotado o hay algún problema en alguna instalación de Pemex", dijo.

    UNAM y Canadá impulsan movilidad académica
    El rector Lomelí destacó la importancia de la movilidad estudiantil y académica en áreas estratégicas.

    CNPC activa simulacro nacional 2026 con alerta celular en México
    Usuarios deben contar con dispositivos compatibles y sistemas actualizados para recibir la alerta.

    Esposa de César Duarte tiene dos causas penales en Chihuahua
    Bertha G. F. fue detenida en El Paso y tiene dos causas penales en Chihuahua.

    INEGI reporta aumento en desempleo de México
    INEGI señala que la población económicamente activa aumentó en 1,2 millones respecto a febrero de 2025.