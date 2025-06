Sheinbaum llama a morenistas a mesurar sus mensajes

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los militantes de Morena a mesurar los mensajes que comparten en sus redes sociales en contra del gobierno de Estados Unidos.

Esta mañana en su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal hizo referencia al acontecimiento en redes sociales, donde estuvieron involucrados -sin mencionar sus nombres- Melissa Cornejo y Christopher Landau.

Esto, luego de que Cornejo, quien se identifica como consejera estatal de Morena en Jalisco, posteara en sus redes sociales un mensaje en apoyo a las protestas por las redadas llevadas a cabo en distintas ciudades de Estados Unidos.

"'Van a quitar visas a quienes compart...' Viva la raza y métanse mi visa por el culo", escribió en la plataforma X, a lo que el vicecanciller del Departamento de Estado estadounidense respondió que había ordenado cancelar el documento que le permite a la morenista entrar a Estados Unidos por glorificar la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público.

Lo anterior derivó en que esta mañana, la presidenta Sheinbaum Pardo hiciera un llamado a los militantes del partido guinda, señalando que no está bien promover acciones violentas y pidiendo que se deje de hacer política en redes sociales, específicamente en la plataforma X.

"No está bien promover acciones violentas, nosotros siempre hemos promovido la paz, siempre, entonces, y también, pues, yo creo que hay que dejar de hacer política en la red X, está bien que se manifieste las opiniones, pero hay que ir con la gente, las redes sociales son una parte, lo importante es el contacto con la gente, el trabajo en territorio siempre", dijo.

Morena se deslinda de declaraciones de Melissa Cornejo

Por su parte, Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, deslindó al partido de las declaraciones de la consejera estatal Melissa Cornejo, quien tuvo una confrontación en redes con Christopher Landau.

Por ello, hizo un llamado a la militancia de Morena "a conducirse con responsabilidad y prudencia".

"Desde su origen, nuestro Movimiento ha sido profundamente pacífico y así lo seguirá siendo. No promovemos ni promoveremos jamás actos de violencia", sostuvo en su cuenta de X.