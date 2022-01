Sheinbaum llama a no caer en pánico ante ómicron en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró el llamado a la población para no entrar en pánico por los contagios de ómicron, pues consideró que "hay algunos que quieren que caigamos".

Al término de la entrega de recursos del programa de mejoramiento de vivienda del Instituto de Vivienda (INVI), en la explanada del Monumento a la Revolución, la mandataria capitalina señaló que no hay indicaciones de cierre de actividades, ni suspensión de clases presenciales.

"No hay indicación en ese sentido, sí es importante, hay quien quiere generar pánico y decir ya aíslense todos, hay que cerrar la economía, y nosotros no lo consideramos necesario por toda la investigación científica qué hay de la Secretaría de Salud Federal y local", dijo.

Aseguró que se está actuando con responsabilidad, por lo que pidió no generar pánico, pues a pesar que el omicrón es más transmisible, no genera síntomas graves.

Dijo que hay pláticas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que exhorten a las empresas a no pedir la prueba de Covid-19 como requisito para poder regresar a las oficinas, información que dijo, dará a conocer el titular, Zoe Robledo.

Comentó que el nivel de demanda para realizar pruebas Covid-19 es similar a las del año pasado durante la segunda y tercera ola.

Claudia Sheinbaum dijo que aquellas personas que tengan síntomas se asilen de inmediato.

Al ser consultada por el cobro de pruebas en alcaldías como Miguel Hidalgo y Benito Juárez, Sheinbaum Pardo aseguró que "bueno, pues es una concepción distinta, para nosotros la salud es un derecho, para otros, una mercancía".