Sheinbaum llama a personas vacunadas a no bajar la guardia

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la población que ya fue vacunada contra Covid-19, a no bajar la guardia ante las medidas sanitarias, pues es hasta 15 días después de la segunda dosis cuando tendrán mayor protección.

"A los que ya se vacunaron, es muy importante que recuerden que sólo 15 días después de la segunda dosis es cuando tendrán mayor protección, por lo tanto hay que seguirse cuidando como lo han hecho hasta ahora", comentó en un video publicado en sus redes sociales.

Expuso que para la siguiente semana la capital continúa en naranja por lo que se abrirán algunas actividades económicas como archivos históricos, bibliotecas y galerías.

La mandataria local destacó que esta semana inició el programa de vacunación nacional en la Ciudad de México y ya se logró aplicar la primera dosis de la vacuna contra Covid-19 a casi el 100% de los adultos de 60 y más años de las alcaldías de Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, y en los próximos días se sabrá cuándo llegan más dosis, las cuales trae el gobierno de México, por lo que aseguró estará informando puntualmente de los horarios y de los lugares.

También exhortó a los capitalinos que no se han vacunado a seguir las recomendaciones de hacerse la prueba si tienen síntomas o han estado cerca de alguien que dio positivo por Covid-19, así como usar cubreboca, cuidar la sana distancia, y no realizar fiestas ni reuniones.