Sheinbaum niega que Partido Comunista Chino haya invertido en Tren

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el Partido Comunista Chino haya financiado la construcción del Tren Maya, como afirmaron congresistas de Estados Unidos, en una carta que enviaron al presidente Donald Trump.

"El recurso con el que se hizo el Tren Maya es público en los informes de la cuenta pública, todo lo que se invirtió en el Tren Maya es público, es recurso de las y los mexicanos que pagaron en impuestos, y que se regresó para construir el Tren Maya, entonces, no hay financiamiento chino; si alguna empresa tuvo un fondo en algún momento, que tuvo que ver, pues eso no tiene nada que ver con el financiamiento del Tren Maya", dijo.

En la carta de los congresistas también se acusa al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador de expropiar a la empresa estadounidense Calica, en el polígono Felipe Carrillo Puerto, en los municipios de Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, en septiembre de 2024.

"Nunca hubo expropiación, las tierras son de ellos, el terreno es de ellos, el problema es que ellos se salieron completamente del área de explotación que tenían autorizada y se fueron a otras áreas, afectando cenotes y acuíferos", afirmó.

Por lo que dijo: "Vamos a buscar si se puede llegar a un acuerdo, pues, que permita salvaguardar cualquier conflicto jurídico, y si no, pues se resolverá en tribunales".