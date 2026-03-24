Sheinbaum: no se identifica empresa responsable del derrame

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

recalcó que un

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investiga la causa delen el Golfo de México, aunque aún no se identifica a laEn sude este martes 24 de marzo en, Sheinbaum Pardo mencionó que se trabaja en la limpieza y se enviaron máspara atender la situación."La, tiene que analizarse de manera interdisciplinaria para realmente conocer (....). Se sigue trabajando desde el primer momento en la zona y atendiendo a los pescadores y vamos a dar un informe aquí en la mañanera de todo lo que tiene que ver con este derrame", dijo.Agregó que se pidió apoyo a la(FGR) y tiene que dar su propiofrente a una"¿Ya se tiene identificada a la?", se le preguntó."Todavía no se tiene identificada.dice que fue una empresa, pero todavía no está totalmente identificada, entonces por eso hice elpara realmente conocer y ver si todavía hay alguna fuga o no hay alguna fuga, o fue nada más una sola ocasión", respondió.Explicó que ello integran la, la Secretaría de Energía, la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente,y la(ASEA).Garantizó que ante el derrame hay apoyo para los pescadores, aunque también hay zonas en las que se puede hacer la pesca. También mencionó que se trabaja en una cuantificación de los daños económicos.Pardo que esta situación impacte en el turismo, de cara aAnte un derrame en la, la titular del Ejecutivo federal señaló que se trabaja con lasde Paraíso, Tabasco, para reubicar en una escuela, además que se da seguimiento a la salud de las y los estudiantes.Sobre elregistrado por la explosión de un vehículo en Dos Bocas, agregó que la FGR realiza sus investigaciones, aparte de la de, Secretaría de Energía y laAnte denuncias deen distintos, indicó que la ASEA cuenta con un sistema normativo bastante robusto.