Sheinbaum pide a Adán Augusto explicar caso de su exjefe policial

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Adán Augusto López dar su versión luego de que se giró una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública, cuando el legislador era gobernador Tabasco.

En ese sentido, Sheinbaum descartó que haya un costo político contra su gobierno ante este caso.

"No, no lo creo. La Fiscalía investiga. Y lo que llevan a las investigaciones es de la Fiscalía. Y bueno, sería pertinente que el senador también diera su versión. Es importante", mencionó.

Sheinbaum defiende gestión de Adán Augusto en Tabasco

En ese sentido, Sheinbaum defendió la gestión de Adán Augusto en Tabasco, "bajó muchísimo los niveles de inseguridad en Tabasco".

"Los homicidios cayeron de manera muy importante. Pues eso habla de un trabajo que se hizo cuando él fue gobernador. Ya la parte de la investigación contra esta persona que fue secretario vino después", aseguró.

Abundó que el Gabinete de Seguridad debe dar los detalles, proceso, con las fechas y todo sobre las acusaciones del secretariado de Seguridad estatal.

"Nosotros no vamos a proteger, a cubrir a nadie. La Fiscalía cuando hace investigaciones, pues hará sus investigaciones y llegará a sus propias conclusiones a partir de las investigaciones. Pero me parece que él tiene su propia decisión. Yo no le instruyo nada, no es de ninguna manera una imposición o algo así.

Pero sería muy bueno que él diera su versión para que la gente conociera también qué fue lo que él vivió como gobernador, qué fue lo que vivió con esta persona, cuáles fueron sus resultados y en todo caso cómo fue que llegó la información de que esta persona estaba involucrada con un grupo delictivo", dijo.