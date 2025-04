Tras polémica, Sheinbaum propone cambio en reforma a Ley de Telecomunicaciones

Después de que en Comisiones del Senado se aprobó la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que podría modificarse la redacción o quitarse el artículo referente a las plataformas digitales.

En su conferencia mañanera de este viernes 25 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que no se pretende la censura y no tiene que ver con autoritarismo, "sino con recuperar atribuciones".

Apuntó que ese artículo tiene que aclararse para que no se dé a la oposición argumentos de que lo que se quiere se censurar a plataformas como Facebook y YouTube.

"El artículo que tiene que ver con las plataformas digitales, nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie, entonces o que se modifique la redacción o que se elimine el artículo, no hay problema porque ese no es el centro de la ley", dijo.

Refirió que la Ley de Telecomunicaciones se ha trabajado desde hace meses y se le incorporó el artículo para que gobiernos extranjeros no puedan transmitir propaganda política e ideológica en nuestro país: "No tiene nada que ver con la censura por los contenidos".

Sheinbaum va por organismo antimonopolio

Sobre cómo se recuperan atribuciones en la Agencia de Transformación Digital y en el nuevo organismo de competencia, llamó a que se abra la discusión en el Senado y en un periodo extraordinario se pueda aprobar.

"Que se abra la discusión sin problema, que se haga la discusión sin problema, que se enriquezca la propuesta que hicimos en el marco de la que se presentó, y que una vez que esté clara la orientación de esta ley, pues que se llame a un pierdo extraordinario que podría ser en mayo", dijo al mencionar que se buscan enviar nuevas leyes antes de que entre el nuevo Poder Judicial.

"Este artículo que no sea el centro de nuestra discusión porque nuestro objetivo nunca ha sido censurar absolutamente a nadie, al contrario, nosotros siempre hemos profesado, creído y promovido la libertad de expresión", insistió.

Recordó que se cambió la Constitución para que desaparecieran los organismos autónomos como el IFT e INAI que, dijo, fueron creados en el periodo neoliberal.

Apuntó que el caso de la Competencia Económica, y también incorporando a telecomunicaciones, se va a crear un nuevo organismo que tiene autonomía técnica: organismo antimonopolio.