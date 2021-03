Sheinbaum pide evitar tercer rebrote de Covid-19 durante Semana Santa

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a los capitalinos a no bajar la guardia durante la Semana Santa, para que no se registre un tercer rebrote de Covid-19.

"Quiero hacer un llamado muy especial, la próxima semana es Semana Santa y muchos aprovechan para reunirse y salir de la Ciudad. Recuerden el Covid-19 no se va de vacaciones y persiste. Ninguno queremos tener un tercer rebrote de Covid-19 en la ciudad. Pero depende de cada uno de nosotros que esto no pase", dijo.

En un video publicado en sus redes sociales, recomendó no realizar fiestas ni reuniones familiares, no asistir a lugares cerrados y con poca ventilación.

Exhortó a los capitalinos a guardar sana distancia y a mantener las medidas de prevención como el lavado de manos y el uso de cubrebocas; así como acudir a un kiosko en caso de tener síntomas relacionados con el nuevo coronavirus.

La mandataria local expuso que ya se han vacunado en su primera dosis a los adultos mayores de 11 de las 16 alcaldías y en su segunda dosis ya se aplicaron en tres alcaldías; y resaltó que el próximo martes comienza la vacunación en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón; mientras que el viernes santo en Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

Mensaje importante sobre #COVID19, hoy viernes 26 de marzo. Semáforo naranja sin bajar la guardia. Sigámonos cuidando. Recuerda, si tienes síntomas o estuviste en contacto con un positivo, acude a hacerte la prueba: https://t.co/gJltuwOQRq#ProtégeteYProtegeALosDemás pic.twitter.com/qZInC4KckP — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 26, 2021