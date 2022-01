Sheinbaum pide no comprar pruebas Covid en Facebook

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la población a que no compren pruebas rápidas de Covid-19 que se venden por redes sociales, y las cuales presuntamente están avaladas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

"Lo hemos mencionado varias veces, no compren por redes sociales o por internet las pruebas de Covid", dijo en conferencia la mandataria capitalina.

A pregunta expresa si la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México tendría que revisar el tema de la venta por redes sociales de pruebas rápidas de Covid-19, Sheinbaum Pardo comentó que si hay denuncia se debe hacer una investigación, pero la orientación es a la ciudadanía.

"Nosotros no multamos a la gente por usar cubrebocas, se llamó e informó, y se estuvo diciendo la importancia de utilizar el cubrebocas y fuimos una de la Ciudades con mayor uso de cubrebocas, pero es la confianza de la gente", indicó.

Sheinbaum recordó que se están realizando 30 mil pruebas diarias en los centros de salud y kioscos de la capital, y que el llamado es a aislarse por siete días, y que el llamado es que los empleadores no pidan test.

EL UNIVERSAL publicó este jueves que la venta de pruebas rápidas y anticuerpos en la Ciudad de México se ha incrementado mediante redes sociales, incluso se asegura que son aprobadas por Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En grupos de vecinos y Marketplace de Facebook se ofertan pruebas rápidas de antígenos para detectar el virus, los precios van desde los 70 pesos hasta los 600 pesos, esto dependiendo la marca y cantidad de pruebas. Incluso hay "descuentos" por mayoreo.