Sheinbaum proyecta 330 mil nuevos lugares en universidades públicas

Al destacar que en su gobierno se aumentarán en 330 mil nuevos lugares en universidades públicas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el compromiso de su gobierno es ir llenando de universidades públicas a todo el país.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal reprochó que durante el llamado periodo neoliberal se cerraron los espacios para universidades públicas pues este modelo neoliberal, acusó, no consideraba a la educación como un derecho sino como un privilegio y una mercancía.

"Es decir, que según esto solamente aquellos que pasaran un examen de admisión tenían la posibilidad de estudiar en la universidad o en un instituto politécnico. En realidad los exámenes de admisión no eran más que un embudo y no es que los estudiantes no estuvieran preparados porque les da un certificado de que están preparados.

"Vamos a ir llenando de universidades nuestro país. Educación, educación pública. La educación es un derecho no un privilegio ni una mercancía Este es el compromiso", dijo.

El Gobierno de México anunció que van por aumentar 330 mil nuevos lugares para estudiantes con la creación de nuevos planteles de educación superior.

En la Mañanera del Pueblo, el secretario de Educación, Mario Delgado, indicó que, la educación para el país es un compromiso de la Mandataria federal, Claudia Sheinbaum, y que el reto que tienen es incrementar la cobertura en educación superior a 330 mil nuevos lugares en instituciones públicas y además gratuitas.

Lo anterior será de la siguiente manera: La Universidad Rosario Castellanos, la cual se va a convertir nacional? En toda esta administración va a crecer en 30 nuevas sedes, y se llegará a 150 mil lugares nuevos que sumados a los que actualmente tiene ya esta universidad llegará a 206 mil.

En tanto, la Universidad de la Salud, la cual también será nacional, se crecerá en 10 nuevas sedes para albergar a 25 mil nuevos estudiantes y llegar en total de 29 mil estudiantes.

También el sistema de Universidades del Bienestar Benito Juárez va por crear 50 nuevos planteles para llegar a 110 mil lugares.

El Tecnológico Nacional de México va por 85 mil lugares, con lo que llegaría a 660 mil estudiantes aproximadamente.

Y el Instituto Politécnico Nacional se ha comprometido a crecer la matrícula en 30 mil nuevos lugares para llegar a 246 mil espacios en total.

"Estas son las metas que se están planteando. La presidenta había dicho por lo menos 300 mil lugares nuevos. Ahí se están planteando 330 mil en la administración para que cada vez más jóvenes que decidan estudiar tengan la oportunidad de hacerlo en instituciones donde haya gratuidad y sean además públicas", destacó Mario Delgado.

Lanzan convocatoria de ingreso para la Rosario Castellanos

Para ingresar a la Universidad Rosario Castellanos, las personas aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos para la convocatoria en el ciclo escolar 2025-1.

Para ingresar a la Universidad Rosario Castellanos, las personas aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos para la convocatoria en el ciclo escolar 2025-1.

Para los interesados, los requisitos son:

Haber acreditado o concluido sus estudios de educación media superior y presentar el certificado de estudios de bachillerato que evidencie que efectivamente ha concluido y que cuenta con el 100% de créditos, si el aspirante aún no cuenta con dicho documento, deberá presentar una constancia acompañada del historial académico emitidos por la institución educativa de procedencia firmados y sellados en los que se menciona que ha concluido y acreditado en su totalidad el bachillerato.

Contar al momento del registro con una cuenta de correo electrónico vigente de "Gmail", personal en la que coincida el nombre de la persona aspirante que se registra (no serán válidas cuentas asociadas a familiares o amigos), intransferible y de uso exclusivo del interesado durante el proceso de admisión.

No podrán registrarse quienes cuenten actualmente con una matrícula activa de inscripción en la Universidad, solo aquellos que opten por cursar una carrera simultánea o subsecuente y cumplan con los requisitos que se mencionan en el Artículo 21 del Reglamento de Admisión, Inscripción y Reinscripción del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos".

Iniciar y concluir satisfactoriamente el proceso de registro, con el cual se generará su número de folio y su alta en el Programa para el Ingreso a la Universidad Rosario Castellanos (PIRC).

Deberá obtener y conservar el documento en PDF que indica su número de folio, en el que se enuncian las orientaciones y fechas específicas para acceder a su aula virtual.

Concluir satisfactoriamente en tiempo y forma el PIRC en la modalidad a distancia.

Carta de registro con tu folio y datos personales.

Acta de nacimiento certificada.

Identificación oficial.

Clave Única de Registro de Población CURP (formato actual y vigente).

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Certificado de educación media superior o copia certificada. En caso de contar con él, deben entregar la constancia de trámite de certificado.

Constancia de vigencia de Seguridad social, en caso de contar con ella.

Universidad de la Salud da a conocer los requisitos para ingresar

A poco más de cuatro años de su creación, la Universidad de la Salud (Unisa) ha tenido diversas polémicas por presuntas irregularidades que han llevado a manifestaciones, paro de actividades, y recientemente, la renuncia su titular, Lilia Elena Monroy Ramírez.

A poco más de cuatro años de su creación, la Universidad de la Salud (Unisa) ha tenido diversas polémicas por presuntas irregularidades que han llevado a manifestaciones, paro de actividades, y recientemente, la renuncia su titular, Lilia Elena Monroy Ramírez.

Aunque el objetivo de la institución está "muy bien planteado" y cuenta con un buen plan de estudios, este se ha "visto viciado por parte de directivos", coinciden alumnos, quienes han acusado irregularidades administrativas, falta de docentes y preocupación para conseguir empleo una vez que concluyan sus estudios, lo que los mantiene en la incertidumbre.

Las personas aspirantes a estudiar en la Universidad de la Salud, deben prever los siguientes requisitos:

Leer detenidamente la Convocatoria de Ingreso y los Lineamientos para el proceso de Ingreso.

Haber concluido satisfactoriamente sus estudios de educación media superior

Si la o el aspirante están próximos a concluir sus estudios de educación media superior, podrán registrarse al proceso de admisión en el periodo inmediato, conforme a las condiciones que se establecen en la convocatoria, no obstante, deberá presentar su certificado al momento de inscribirse.

En caso de estudios realizados en el extranjero, se deberá contar con la revalidación de estudios correspondiente al nivel medio superior emitida por la Secretaría de Educación Pública.

Contar, al momento del registro, con una cuenta de correo electrónico vigente, personal e intransferible y de uso exclusivo del interesado durante el proceso de admisión.

Comprobante de domicilio actualizado.

Clave Única de Registro de Población CURP.

Clave de centro de trabajo y nombre completo del Bachillerato de procedencia.

-Universidad de la salud, envuelta en la polémica

A pesar de los conflictos que ha enfrentado esta universidad de reciente creación (comenzó a operar en junio de 2020 durante la administración de Claudia Sheinbaum), Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, asegura en entrevista que esto no significa que la universidad "de ninguna manera esté en crisis", pues considera que las demandas de los alumnos son legítimas, ya que plantean mejoras en sus condiciones, algo que no es exclusivo de la Universidad de la Salud, sino de diversas casas de estudios.