Sheinbaum publica decreto para acuñar 3 monedas del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

publicó este martes el decreto por el que el Congreso de la Unión ordena la acuñación de tres monedas conmemorativas de la

, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.En el decreto publicado en el(DOF) se indica que las monedas serán elaboradas en oro, plata y bimetálica.Lapuro tendrá un valor nominal de 25,00 pesos, 0,999 mínimo de oro puro, diámetro de 23 mm; y un peso de; la de plata pura tendrá un valor de 10,00 pesos, diámetro de 40 mm; un peso dede plata pura; y latendrá un valor nominal de $20.00, un diámetro de 30.0 mm; y la cual estará constituida en su parte central de una aleación de cobre, níquel y zinc; y un anillo compuesto de aleación de bronce-aluminio.Se detalla que el diseño de las tres monedas será determinado por el, pero que tendrán que relacionarse con la Copa Mundial de la FIFA 2026.El decreto estipula que a más tardar dentro de losposteriores a la publicación del decreto, eldeterminará los diseños de los motivos que se contendrán en el reverso de cada una de las monedas conmemorativas."Las monedas conmemorativas a que se refiere el presente Decreto podrán empezar a acuñarse a partir de losposteriores a la fecha en que se determinen los diseños, conforme a lo señalado en el Segundo Transitorio de este Decreto".Se indica que corresponderá a larealizar losque se requieran a lospor el, los cuales deberán ser acordes con las características esenciales de los motivos de las monedas conmemorativas señaladas en el decreto.El pasado, el pleno delel dictamen que autoriza alacuñar tres monedas conmemorativas con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que contendrány aztecas, además de laEl dictamen se aprobó porconla solicitud realizada por la presidentapara que de inmediato se inicien la labor para acuñar las monedas.