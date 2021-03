Sheinbaum rechaza uso obligatorio de cubrebocas en Xochimilco

Luego de que la alcaldía Xochimilco determinó que se irá a juzgado cívico quien no acate el uso obligatorio de cubrebocas ante la pandemia por Covid-19, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que no está de acuerdo con estas medidas y principalmente con las sanciones.

"Cada Alcaldía es autónoma, no tenía conocimiento de esta publicación. Ahora mismo lo voy a ver, hablarle al alcalde de Xochimilco (José Carlos Acosta), por qué está planteando esta situación, pero yo no estoy de acuerdo. Vamos a hablar con el alcalde de Xochimilco", dijo.

A partir de este sábado y hasta que concluya la pandemia, en la alcaldía Xochimilco se deberán cumplir las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, en caso deincumplimiento habrá sanciones administrativas e incluso remisiones al juzgado Cívico.

Sancionarán a quien incumpla medidas sanitarias

Para disminuir los casos por Covid-19, la alcaldía Xochimilco implementó reglas para el cuidado de sus habitantes durante la pandemia, con sanciones en caso de incumplimiento que van desde remisiones al juzgado cívico o administrativas.

En el documento publicado en la Gaceta oficial capitalina se menciona que el uso de cubrebocas es obligatorio dentro de la Alcaldía Xochimilco en plazas, áreas verdes o comunes, jardines, parques, senderos, calles, avenidas, tianguis, bazares, comercios en vía pública, áreas deportivas, de recreo o esparcimiento; en inmuebles públicos destinados a la prestación de servicios públicos; inmuebles privados de acceso público, como plazas comerciales, mercados, templos religiosos de cualquier denominación y cualquier otro destinado a la prestación de actividades comerciales, sociales, gubernamentales y educativas.

También será obligatorio en unidades de transporte público o concesionado.

Además, se deberán colocar filtros sanitarios para la detección de síntomas y toma de temperatura al ingreso del personal, proveedores y clientes; mantener la sana distancia de 1.5 metros entre todas las personas, trabajadores y clientes; la colocación de dispensadores de gel antibacterial y desinfección permanente de superficies y espacios comunes (mínimo 6 veces por día); uso de ventilación natural; y el registro obligatorio de reactivación en https://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias.

En los comercios al menudeo, además de las medidas sanitarias, deben cumplir con el horario de operación de 11:00 a 17:00 horas y aforo al 30%; los clubes deportivos podrán operar al 30% de capacidad y no operarán gimnasios en espacios cerrados que dependan de ventilación artificial.

En tiendas de abarrotes y cremerías, el horario de operación será de 09:00 a 22:00 horas y la atención deberá permitirse sólo un máximo de 4 personas al interior de los establecimientos, mantener una distancia de 1.5 metros de distancia y siempre con cubrebocas; los mostradores deberán estar en el frente, cubiertos con

material plástico transparente; estará prohibida la venta de cigarros sueltos, deberán omitir poner música y fomentar el pago por medios electrónicos.

En salones de belleza y peluquerías, el horario de operación es de las 11:00 a las 17:00 horas, con aforo 30% de la capacidad de local; la atención sólo con cita y escalonadas, además que los clientes no podrán permanecer más de 1 hora y deberán usar todo el tiempo cubreboca.

Mientras que en tianguis, mercados sobre ruedas y bazares, la venta se realizará hasta las 16:00 horas, con un solo sentido para la entrada y salida, letreros para señalar el recorrido y los lugares de espera en filas; realizar limpieza y desinfección con solución clorina, incluyendo sanitarios móviles y superficies (por lo menos 6 veces al día); deberán colocar filtros sanitarios para la detección de síntomas y toma de temperatura al ingreso del personal, proveedores y clientes y los comerciantes deben usar equipo de protección, incluyendo cubre bocas y caretas.

De acuerdo con el documento, estás medidas entran en vigor a partir de mañana sábado y aplicarán mientras exista la pandemia y caso de incumplimiento de cualquiera de los puntos, el infractor podrá ser remitido al juzgado cívico o será acreedor de sanción administrativa correspondiente.