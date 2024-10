En la Judicatura trabaja colaboradora de García Luna, reclama Sheinbaum

Tras la condena de 38 años de cárcel contra Genaro García Luna, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reclamó que en el Consejo de la Judicatura Federal trabaje una de las colaboradas del exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón.

"Se me olvidó algo, nada más para que vean, algunos colaboradores de la actual administración del Poder Judicial. María Fernanda Casanueva de Diego, secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura Federal, quien fue directora del secretario de ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2009-2011), con García Luna, ¿por qué no se explica esto?".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que en las pasadas administraciones existía un régimen de corrupción y de privilegios, que terminó en el 2018.

"¿Qué responsabilidad, o no hay ninguna responsabilidad?, pero son colaboradores hoy, a lo mejor tienen que dar una explicación, al menos al pueblo", insistió la mandataria.