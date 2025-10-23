logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Fotogalería

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum regresa a Veracruz a supervisar apoyos a damnificados

Sheinbaum vuelve a Veracruz para inspeccionar los apoyos otorgados a los damnificados por las lluvias

Por El Universal

Octubre 23, 2025 04:17 p.m.
A
Sheinbaum regresa a Veracruz a supervisar apoyos a damnificados

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresó este jueves 23 de octubre a Veracruz, donde supervisó los apoyos para las familias damnificadas por las lluvias e inundaciones.

Indicó en sus redes que en Poza Rica supervisó avances de limpieza y visitó el centro de entrega de apoyos a familias afectadas por lluvias.

"No están solas, continúa la ayuda y atención a las necesidades", expresó Sheinbaum, quien estuvo acompañada de la gobernadora Rocío Nahle; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel; y Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Después de Poza Rica, la mandataria federa se trasladó a Álamo, otro de los municipios veracruzanos más afectados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Seguimos trabajando juntos por la recuperación y bienestar de las y los veracruzanos", comentó Nahle.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum indicó que visitaría Veracruz y Puebla para supervisar los trabajos de limpieza y de entrega de apoyos directos a la población, como parte de las acciones que realiza el Gobierno de México tras las lluvias extraordinarias que se registraron el 9 y 10 de octubre.

Recordó que ayer comenzó la entrega de los primeros apoyos directos de 20 mil pesos, así como vales de despensa y enseres a la población afectada en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, mientras que el 25 de octubre iniciará en Hidalgo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum regresa a Veracruz a supervisar apoyos a damnificados
Sheinbaum regresa a Veracruz a supervisar apoyos a damnificados

Sheinbaum regresa a Veracruz a supervisar apoyos a damnificados

SLP

El Universal

Sheinbaum vuelve a Veracruz para inspeccionar los apoyos otorgados a los damnificados por las lluvias

Senadora propone Ley Nicole para prohibir cirugías estéticas en menores
Senadora propone Ley Nicole para prohibir cirugías estéticas en menores

Senadora propone 'Ley Nicole' para prohibir cirugías estéticas en menores

SLP

El Universal

La propuesta de Ley Nicole busca prevenir riesgos en cirugías estéticas de menores en México

Auditoría revela irregularidades en obras de Conagua
Auditoría revela irregularidades en obras de Conagua

Auditoría revela irregularidades en obras de Conagua

SLP

El Universal

La Auditoría Superior de la Federación detecta problemas en proyectos de Conagua que afectan las finanzas públicas

Frente Frío 10 llega a México generando lluvias y vientos
Frente Frío 10 llega a México generando lluvias y vientos

Frente Frío 10 llega a México generando lluvias y vientos

SLP

El Universal

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la llegada del Frente Frío 10 a México, con efectos en el clima y condiciones meteorológicas.