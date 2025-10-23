Sheinbaum regresa a Veracruz a supervisar apoyos a damnificados
Sheinbaum vuelve a Veracruz para inspeccionar los apoyos otorgados a los damnificados por las lluvias
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresó este jueves 23 de octubre a Veracruz, donde supervisó los apoyos para las familias damnificadas por las lluvias e inundaciones.
Indicó en sus redes que en Poza Rica supervisó avances de limpieza y visitó el centro de entrega de apoyos a familias afectadas por lluvias.
"No están solas, continúa la ayuda y atención a las necesidades", expresó Sheinbaum, quien estuvo acompañada de la gobernadora Rocío Nahle; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel; y Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Después de Poza Rica, la mandataria federa se trasladó a Álamo, otro de los municipios veracruzanos más afectados.
"Seguimos trabajando juntos por la recuperación y bienestar de las y los veracruzanos", comentó Nahle.
En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum indicó que visitaría Veracruz y Puebla para supervisar los trabajos de limpieza y de entrega de apoyos directos a la población, como parte de las acciones que realiza el Gobierno de México tras las lluvias extraordinarias que se registraron el 9 y 10 de octubre.
Recordó que ayer comenzó la entrega de los primeros apoyos directos de 20 mil pesos, así como vales de despensa y enseres a la población afectada en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, mientras que el 25 de octubre iniciará en Hidalgo.
El Universal
