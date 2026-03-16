Sheinbaum respalda a L. Obrador por Cuba
"Se volvieron locos", dice sobre críticas de opositores al mensaje del expresidente
Compostela, Nay.- Al señalar que el pueblo cubano "sufre" ante el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó el posicionamiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador —quien nuevamente salió del retiro— y aseguró que México continuará brindando apoyo a la isla por razones humanitarias y de solidaridad histórica.
Lo anterior, en medio de que Estados Unidos y Cuba comenzaron las conversaciones para solucionar la crisis que vive la isla.
Durante un mensaje en un evento de Pensión Bienestar para Mujeres, la Mandataria sostuvo que las críticas surgidas por la oposición, tras el llamado del exmandatario a solidarizarse con Cuba, es porque "se volvieron locos".
"Y hagan de cuenta que la oposición, los adversarios, se volvieron locos. Dijeron: ´¿Cómo es posible que haya salido a hablar de un pueblo hermano?´ Pues, ¿cómo no va a salir a hablar de un pueblo hermano?", expresó.
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En ese sentido, recordó que el expresidente López Obrador, actualmente retirado de la vida pública y radicado en Palenque, Chiapas, manifestó recientemente sentirse "herido" por la situación que enfrenta la población cubana debido a las restricciones comerciales y energéticas.
La titular del Ejecutivo federal defendió que México decidió mantener el envío de ayuda aún en momentos complejos, al considerar que existe una relación fraterna entre ambos pueblos.
"Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba desde el gobierno, y quien quiera apoyar que apoye", afirmó al referirse a la cuenta bancaria que publicó el exmandatario López Obrador para que la gente done recursos a una asociación civil que adquirirá "alimentos, medicinas, petróleo y gasolina" que serán enviados a la isla.
La Presidenta enfatizó que valores como el amor al prójimo, la familia y la patria forman parte del proyecto político que encabeza y aseguró que dichos principios continuarán guiando las decisiones de su administración, tanto en política interna como internacional.
"Siempre estamos dispuestos a ayudar al prójimo. El humanismo es la esencia del mexicano y de la mexicana", concluyó.
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