Sheinbaum respalda decreto para liberar a presos no sentenciados

Luego de que este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que alista un decreto presidencial para liberar a presos no sentenciados del fuero federal, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, respaldó esta decisión.

En conferencia de prensa para informar que la Ciudad de México continúa en semáforo epidemiológico naranja, Sheinbaum dijo que casos de delitos no graves, que no tienen sentencia y que llevan más de 10 años en la cárcel, "es una injusticia".

"Cuando hay un delito no grave, casos de personas que están enfermas, que tienen problemas graves de comorbilidad, también nos parece con delitos no graves; pero además por humanidad que también es importante que se proceda a la libertad", dijo la jefa de Gobierno capitalina.

"Las personas privadas de la libertad, de acuerdo con la justicia mexicana, desde la Constitución y todas las leyes que se desprenden de ella, de los códigos penales, deben ser principalmente para los casos de delitos graves. Tenemos un sistema penal acusatorio que da distintas opciones; inclusive desde que llegamos, muchos casos de reincidencia, inclusive de un delito no grave, debe de procederse de una manera distinta y así está en el Código Penal de la Ciudad de México.

"Es una injusticia que una persona, por no tener un abogado adecuado, por no tener acceso a la justicia, lleve 10 años en la cárcel por un delito no grave", agregó.

Estas son las 4 decisiones del decreto de AMLO para liberar presos no sentenciados

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador precisó las cuatro decisiones establecidas en el decreto presidencial:

1.- "Internos en las cárceles federales, del fuero federal, que en 10 años no hayan sido sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves, van a ser liberados".?2.- "Adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles, también del fuero federal, que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados". ?3.- "Adultos mayores de 65 años, con enfermedades crónicas que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados". El Presidente indicó que en este caso, se le pedirá a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos correspondientes. ?4.- "Todo interno, en cárceles federales, que haya sido torturado y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul, va a ser liberado".

Señaló que en todos los casos se va a seguir un procedimiento simplificado y el plazo de liberación no será mayor al próximo 15 de septiembre.